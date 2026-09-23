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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 23:00 • Новости дня

    Лавров начал закрытые переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для проведения закрытых дипломатических консультаций.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу проводят закрытые переговоры в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

    Ранее в этот же день российский министр провел ряд важных встреч с зарубежными коллегами. Состоялись переговоры с государственным секретарем США, а также главами дипломатических ведомств Кубы, Сирии и Египта.

    Кроме того, глава российского МИД встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и провел неформальную беседу с министрами иностранных дел стран-участниц ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с ОДКБ.

    На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров начал двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Чуть ранее российский министр встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати.

    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    23 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    @ russiaun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Отмечается, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 26 сентября.

    Ранее в Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

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    23 сентября 2026, 00:14 • Новости дня
    ООН: Гутерриш давно призывает завершить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже долгое время выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь уже долгое время призывает к завершению конфликта на Украине в соответствии с резолюциями ООН, международным правом», – подчеркнул Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Такое заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о сроках разрешения украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.

    До этого он рассчитывал на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    В начале сентября глава всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Страны G4 признали неспособность Совбеза ООН поддерживать мир

    Индия, Бразилия, Германия и Япония призвали к срочной реформе Совбеза ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Безопасности ООН в настоящее время не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявили министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии (G4) по итогам встречи в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии сделали совместное заявление на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что усложнение геополитической обстановки сделало реформу Совбеза крайне необходимой.

    «В настоящее время Совет Безопасности ООН не способен эффективно выполнять свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнули дипломаты. Они добавили, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность органа находятся под вопросом.

    Государства «четверки» объяснили недостатки Совбеза его устаревшей архитектурой, которая существует уже восемь десятилетий. По их словам, она не отражает современные геополитические реалии и мешает решать текущие и будущие проблемы.

    Представители четырех стран заявили, что расширение состава Совета Безопасности должно стать центральным элементом реформы. Они подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    23 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

    МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Минск созовут 25 сентября встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

    Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    «На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.

    Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

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    23 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Президент Аргентины назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Президент Аргентины Милей назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Аргентины Хавьер Милей подверг критике Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в обслуживании интересов бюрократов и неспособности решать глобальные конфликты.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, аргентинский лидер выразил резкое недовольство работой международной структуры, передает ТАСС. «Она (ООН) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – заявил глава государства.

    Политик подчеркнул, что объединение перестало выполнять главную функцию – защиту суверенитета стран и мирное урегулирование конфликтов. Вместо поиска компромиссов структура стала указывать свободным нациям, как им следует жить.

    В качестве примера неэффективности Милей привел ситуацию вокруг Мальвинских островов. Британия до сих пор игнорирует резолюции с призывом обсудить статус спорных территорий, отметил президент.

    Ранее МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за планов добычи нефти у спорных Мальвинских островов.

    На фоне этой дипломатической эскалации Хавьер Милей отменил свой запланированный на октябрь визит в Лондон.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп также упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных конфликтов.

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    23 сентября 2026, 17:59 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Кубы в ООН

    Лавров встретился с главой МИД Кубы Родригесом в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Лавров и Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Встреча стартовала с теплого приветствия дипломатов. Дальнейшее общение политиков проходит в закрытом формате.

    Напомним, российский министр начал рабочую программу на полях Генеральной ассамблеи ООН со встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

    В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    В феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с Бруно Родригесом в Кремле.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

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    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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