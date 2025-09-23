  • Новость часаРубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 17:44 • Новости дня

    Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.

    Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.

    «Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.

    Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.

    21 сентября 2025, 12:35 • Новости дня
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

    Американист Межуев указал на ошибку Трампа по поводу истории авиабазы Баграм

    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны исторические ошибки. Присваивание США заслуги Советского Союза в деле строительства авиабазы Баграм – одна из них, и вызвана она неготовностью Белого дома признать изменившиеся реалии в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп пригрозил Кабулу «ужасными вещами», если авиабазу Баграм не передадут основателям.

    «Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

    «Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

    «С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

    «Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

    Между тем Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалали, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

    Между тем американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тысяч солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

    Напомним, построенная Советским Союзом авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.

    22 сентября 2025, 00:05 • Новости дня
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Илон Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    21 сентября 2025, 17:49 • Новости дня
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    21 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    «Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут нехорошие вещи», – написал Трамп в сети Truth Social.

    Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты стремились восстановить контроль над базой, используемой американскими вооруженными силами после терактов 11 сентября 2001 года, напоминает Reuters. В пятницу он сообщил журналистам, что обсуждал это с Афганистаном.

    Вывод американских войск в 2021 году привел к захвату базы исламистским движением «Талибан». Официальные лица Афганистана выразили несогласие с возобновлением присутствия США.

    «Афганистану и Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать друг с другом... без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», – заявил представитель министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалал в посте в соцсети X в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Дональд Трамп ранее отмечал, что хотел оставить базу в Баграме из-за активности Китая. Афганские власти выступили с резкой критикой заявления президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США задумали создать «троянского коня» в Афганистане для России и Китая.

    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    21 сентября 2025, 06:40 • Новости дня
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Катар назвал Израилю условия возобновления посредничества в секторе Газа

    Катар потребовал от Израиля извинений
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ирма Каплан

    Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе, прежде чем представители государства возобновят посреднические усилия в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    «Просьба об извинениях исходит от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, и что он поднял этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они встретились во вторник в Дохе. По словам осведомленного источника, просьба Катара также обсуждалась на встречах Рубио и Нетаньяху с посланником США Стивом Уиткоффом и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером», – пишет Axios, ссылаясь на источники.

    Катар отказался от роли посредника после израильского удара по Дохе.  Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников ХАМАС и прекращении войны.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что Израиль может нанести новый удар в будущем. Принесение извинений сейчас было бы политически взрывоопасным поворотом событий для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар понимает политическую сложность в Израиле и готов проявить гибкость в формулировках», – говорится в статье.

    Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль недооценил масштабы кризиса, который может вызвать атака на Катар, добавив, что Нетаньяху понимает, как просчитался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.

    21 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что цель миссии с направлением военно-морской армады в Карибское море – пресечь торговлю наркотиками, но военные чиновники и аналитики говорят, что реальной целью может быть отстранение президента Венесуэлы от власти.

    Военные удары США в сентябре по трем лодкам, которые, по утверждению представителей администрации Трампа, занимались контрабандой наркотиков в Карибском море, привлекли внимание ко многочисленной военно-морской армаде и воздушному флоту самолетов-шпионов, которые Пентагон направил в регион в рамках миссии по борьбе с наркотиками и терроризмом, пишет New York Times (NYT).

    «Военные чиновники, дипломаты и аналитики говорят, что главная цель этих сил –  усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку высокопоставленные лица в администрации Трампа называют его нелегитимным лидером и обвиняют в руководстве действиями преступных группировок и наркокартелей», – говорится в материале.

    «Мы не хотим, чтобы картель, действующий или маскирующийся под правительство, действовал в нашем полушарии», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News, добавив, что Мадуро были предъявлены обвинения в США и что он «скрывается от американского правосудия».

    «За его поимку назначена награда», – напомнил Рубио.

    NYT пишет, что несколько нынешних и бывших военных чиновников, дипломатов и сотрудников разведки говорят, что борьба с наркотиками и является предлогом для недавних нападений США, реальная цель состоит в том, чтобы так или иначе отстранить господина Мадуро от власти.

    Адмирал Джеймс Г. Ставридис, бывший глава Южного командования Пентагона, заметил, что военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей пятого поколения F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с фактической борьбой с наркотиками.

    «Скорее, это четкий сигнал Николасу Мадуро о том, что нынешняя администрация США более серьезно относится к изменению режима или поведения Каракаса. Дипломатия канонерок возвращается, и она вполне может сработать», – сказал Ставридис.

    Пентагон направил десять истребителей-невидимок F-35 в Пуэрто-Рико для предотвращения пролетов венесуэльских самолетов вблизи американских кораблей и размещения их на случай, если президент США отдаст приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал сбивать военные самолеты Венесуэлы в случае угрозы американским объектам. США заявили о ликвидации 11 членов банды, якобы подконтрольной Мадуро. США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов для борьбы с наркокартелем.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал появление восьми военных кораблей США рядом со страной и назвал эти действия агрессиейМадуро также заявил на съезде ЕСПВ о готовности перейти к вооруженной борьбе в случае нападения США.

    21 сентября 2025, 01:28 • Новости дня
    Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья находились в Британии с государственным визитом, когда Меланья продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    Меланья и ее муж Дональд Трамп провели два дня и три ночи в Великобритании, прежде чем вернуться в США. Их встречал король Карл III и королева Камилла в Виндзорском замке, где они были почетными гостями на государственном банкете.

    Затем президент Трамп отправился на переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, а Меланья осталась в Виндзоре для совместных мероприятий с Камиллой и Кейт, пишет Mirror.

    Первую леди сопровождали на территорию резиденции Фрогмор-хаус для экскурсии с герцогиней Кейт, где она приняла участие в мероприятиях с юными скаутами.

    Именно там Меланья продемонстрировала уважение к будущей королеве-консорту, когда один из скаутов поинтересовался, не собирается ли она стать «следующей принцессой». На что Меланья улыбнулась и жестом указала на Кейт: «Она здесь единственная принцесса».

    Дональд Трамп – первый президент США, которому было разрешено посетить Великобританию с двумя государственными визитами.

    Первый состоялся в 2019 году, во время его первого срока пребывания главой Белого дома, когда королева Елизавета II была еще жива.

    Мистер Трамп ясно выразил свои чувства, высказавшись о том, что он думает о короле Карле III. Во время поездки супруги Трамп посетили государственный банкет со старшими членами королевской семьи в Сент-Джордж-холле. Там 79-летний Трамп был замечен беседующим с королем.

    Специалист по чтению по губам Джереми Фриман утверждает, что один момент, когда пара отошла от микрофонов, показал восхищение Трампа 76-летним монархом. Президент был замечен говорящим королю: «Это так невероятно, это то, что у вас так хорошо получается».

    В своей речи на банкете Трамп назвал то, что его пригласили вернуться с государственным визитом во второй раз, «высочайшей честью» в жизни.

    Президент США высоко оценил так называемые «особые отношения» между США и Британией, отметив, что эта фраза «не совсем отражает действительность».

    Напомним, президент США Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом в сопровождении супруги Меланьи.

    В первый день Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками. Кроме того, некоторые посчитали, что супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Трампа Меланья вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях желтого и синего цветов, что якобы намекало на их единство с Украиной.

    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

    23 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.

    Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    20 сентября 2025, 23:33 • Новости дня
    Аналитики объяснили временное затишье в действиях Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные аналитики считают, что отсутствие явной реакции США на распространяемые СМИ сообщения о якобы налетах российских дронов и пересечение границ стран ЕС самолетами, показатель того, что американский президент Дональд Трамп отстранился от внешних проблем и сконцентрировался на внутренних.

    «Реакция США на инциденты пока сдержанна. Трамп несколько часов не комментировал последнее вторжение, прежде чем заявить, что это может обернуться «большими проблемами». После инцидента на прошлой неделе в Польше он загадочно написал в своём приложении Truth Social: «Ну вот и все!» – передает Reuters.

    После нескольких активных месяцев, сообщает агентство, Трамп в последние недели практически отошел от дипломатии. Вместо этого он позволил союзникам взять на себя инициативу, а в некоторых случаях надавил на них, лишь смутно обещая помощь со стороны США.

    «Он все больше внимания уделяет внутренним проблемам, таким как борьба с преступностью, противодействие тому, что он называет насильственным левым экстремизмом, и пересмотр крупной визовой программы», – отмечается в материале.

    Сейчас, по словам аналитиков, Трамп возвращается в форму. Аарон Дэвид Миллер, ветеран американской дипломатии и старший научный сотрудник нежелательного в России Фонда Карнеги заявил, что Трамп, возможно, «осознал, что конфликты гораздо сложнее, чем он себе представлял».

    «Он не заинтересован ни в каких действиях, пока не увидит, что затраченные усилия и политический капитал окупятся», – сказал Миллер.

    При этом несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили недовольство переменчивым отношением Трампа к России, другие опасаются, что отстраненность Трампа раззадорит Москву, которая почувствует себя смелее и отметится еще более дерзкими проявлениями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов. Кроме того, американские военные уничтожили в международных водах трех «наркотеррористов», сообщил президент США.

    23 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США хотят наложить санкции на работу Международного уголовного суда

    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти обсуждают введение новых ограничений в отношении самой структуры Международного уголовного суда, а не только отдельных должностных лиц, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что этот вопрос обсуждается в правительственных кругах США, однако точная дата принятия решения пока неизвестна, передает ТАСС.

    Reuters сообщает, что в ответ на возможные всеобъемлющие санкции руководство МУС уже провело срочные консультации с представителями государств – членов суда.

    Санкции могут затруднить выплату зарплат сотрудникам МУС, а также усложнить доступ к банковским счетам и работе компьютерных систем в офисах суда. В связи с этим МУС уже выплатил сотрудникам зарплату за период до конца 2025 года и начал искать альтернативных поставщиков платежных и IT-услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за участие в расследовании и судебном преследовании граждан США и Израиля. Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

    22 сентября 2025, 03:01 • Новости дня
    WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена связать «Тайленол» (парацетамол) с риском развития аутизма, сообщают официальные лица, которые также будут рекламировать потенциальное средство для лечения аутизма, которое президент Трамп назвал «очень важным».

    «Ожидается, что администрация Трампа в понедельник объявит о новых усилиях по изучению того, как один препарат может быть связан с аутизмом, а другой может его лечить, сообщили четыре источника», – пишет Washingtop Post (WP).

    Федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена, активного ингредиента «Тайленола» (парацетамола) и одного из самых широко используемых препаратов в мире, сказано в материале.

    «Чиновники изучают предыдущие исследования, включая августовский обзор, проведенный исследователями Mount Sinai и Гарварда, который предполагает возможную связь между применением «Тайленола» на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. По словам источников, они планируют предостеречь беременных женщин от использования «Тайленола» без серьезных симптомов типа лихорадки», – пишет газета.

    Кроме того, чиновники планируют продвигать малоизвестный препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства для лечения аутизма. Обычно его назначают для противодействия побочным эффектам некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9.

    Ранние исследования с применением «Лейковорина» у детей с аутизмом показали, по словам некоторых ученых, значительное улучшение их способности говорить и понимать окружающих.

    Результаты исследования «Лейковорина» вызвали резонанс в научном сообществе, возобновив дебаты о причинах аутизма, заболевания, которое некоторые эксперты до недавнего времени считали преимущественно генетическим и, следовательно, в значительной степени неизлечимым.

    Эти усилия были одним из главных приоритетов для президента Дональда Трампа, который давно выражал обеспокоенность ростом заболеваемости аутизмом в США и в 2025 году поручил заместителям найти ответы на эту проблему.

    К инициативе присоединились министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари, директор Национальных институтов здравоохранения Джей Бхаттачарья и другие высокопоставленные чиновники.

    Выступая на церемонии прощания с Чарли Кирком в воскресенье, Трамп анонсировал презентацию нового лечения аутизма, которая, видимо, состоится в рамках  пресс-конференции в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    Группа исследователей из США впервые обнаружила, что генетическая мутация, вызывающая миотоническую дистрофию, связана с риском развития

    расстройства аутистического спектра, пишет Nature Neuroscience.


    22 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху планирует запросить у Трампа одобрение аннексии территорий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий, сообщили СМИ.

    Как передает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, «Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», пишет РИА «Новости».

    По информации портала, на прошлой неделе Нетаньяху лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме. Премьер рассказал, что рассматривает разные сценарии по вопросу аннексии и сталкивается с серьезным давлением внутри правящей коалиции, которая требует присоединения 60% Западного берега реки Иордан.

    Однако администрация США не проявляет интереса к такому развитию событий, опасаясь, что это может навредить «Авраамовым соглашениям» между Израилем и арабскими странами. Представители США подчеркнули, что сейчас их приоритет – прекращение войны в Газе, освобождение заложников и согласование дальнейших действий.

    Кроме того, как стало известно порталу Axios от арабских чиновников, Дональд Трамп на ближайшей встрече в Нью-Йорке планирует обсудить с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции «американские принципы мира» для Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Трамп хочет получить обратную связь и поддержку новой инициативы США по прекращению войны, чтобы затем продвигать план дальше.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю.

    Напомним, в воскресенье Государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством. Он также заявил, что Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан.

    21 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Песков: Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает конструктивные отношения, которые ему удалось выстроить с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков подчеркнул: «Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом, Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы». Он отметил, что российский лидер сохраняет заинтересованность и открытость к диалогу по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    По словам Пескова, и Путин, и Трамп по-прежнему стремятся к выводу всей «украинской истории» в русло мирного урегулирования.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации