Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
Президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов, выступая на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи.
Трамп отметил, что ему самому пришлось заниматься решением семи военных конфликтов и вести переговоры с лидерами стран-участниц, в то время как ООН «не проявила инициативы», передает ТАСС.
«Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», – заявил Трамп. Он добавил, что единственное, что получил от ООН, так это неработающие эскалатор и телесуфлер.
Американский президент также заявил, что организация «не реализует свой потенциал», а выделяемые ей средства «используются нерационально». Он напомнил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры ООН за 500 млн долларов, однако, по словам Трампа, в итоге организация потратила на эти цели от 2 до 4 млрд долларов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией.