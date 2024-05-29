Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией

Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» из-за бездействия в секторе Газа

Tекст: Дарья Григоренко

Эрдоган назвал «картины из Рафаха невыносимыми». Он отметил, что нападения на Рафах перешли в более «кровавую фазу». «Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тыс. невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и они (Израиль). Потому что вы молчали. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», – добавил Эрдоган, передает РИА «Новости».

Он при этом оскорбительно высказался в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и подчеркнул, что ООН стала организацией, от которой нет толку.

«Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом», – уточнил турецкий лидер.

Во вторник израильская сторона сообщила американской администрации, что для поражения цели в районе города Рафаха на юге сектора Газа применила высокоточный боеприпас.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в палестинском городе Рафахе на юге сектора Газа. По мнению юриста Алексея Исполинова, страна не станет выполнять требования суда ООН и продолжит операцию в Газе.