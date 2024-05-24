Юрист: Израиль проигнорирует требование Гааги прекратить операцию в Рафахе

Юрист Исполинов: У суда ООН нет действенных инструментов давления на Израиль

Tекст: Олег Исайченко

«Можно однозначно сказать, что Израиль не выполнит требования Верховного суда ООН, и до вынесения решения по существу суд вообще ничего не сможет с этим сделать. Ряд требований – о сохранении доказательств возможного геноцида, доступ следственной миссии – это обеспечительные меры для установления, имел ли место геноцид в Газе», – пояснил Алексей Исполинов, доктор юридических наук, специалист по международному праву.

«Когда решение будет принято, суд может наложить материальную ответственность на Израиль за невыполнение требований или просто констатировать факт неисполнения. Однако, насколько я помню, в истории нет ни одного случая, когда накладывалась бы материальная ответственность. Поэтому в данном случае стоит говорить о репутационных потерях. Неисполнение Тель-Авивом требований Гааги приведет к тому, что его оппоненты возьмут это на вооружение для политического давления на страну», – указал эксперт.

«Что касается сроков, то обеспечительные меры всегда принимаются достаточно быстро, примерно в течение месяца. Далее, я думаю, в следующем году, будет отдельное решение по юрисдикции: имеет ли суд право рассматривать этот иск или нет. И только потом появится решение по существу. Если суд скажет, что в Газе был геноцид, то начнутся обсуждения по присуждению компенсации ущерба. И исходя из предыдущих подобных дел, я ожидаю итог разбирательства не раньше 2030 года», – резюмировал специалист.

В пятницу Верховный суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военные операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Суд также обязал Израиль открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом «для беспрепятственного предоставления в необходимых масштабах основных услуг и гуманитарной помощи».

Кроме того, суд постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следственной миссии, направленной под эгидой ООН для расследования обвинений в геноциде жителей сектора Газа. Тель-Авив также должен гарантировать сохранность доказательств возможного геноцида, пишет Associated Press.

Критика операции Израиля в Газе в последнее время набирает обороты. Так, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

«Вменяемые политикам преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой, – цитирует Хана ТАСС. – Эти преступления, по нашей оценке, совершаются по сей день». Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему это может привести.