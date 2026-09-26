Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров призвал снять морскую блокаду с Кубы
Россия призвала снять морскую блокаду с Кубы
Россия настоятельно призывает снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры для исправления гуманитарной ситуации на острове, заявил глава МИД Сергей Лавров.
С таким заявлением он выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул необходимость срочных мер для выправления бедственной гуманитарной ситуации на Кубе, которая столкнулась с беспрецедентным давлением. Россия подтверждает свою солидарность с кубинским народом и правительством, добавил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч. В субботу он провел 14 двусторонних встреч на Генассамблее ООН.
В субботу Китай призвал отменить блокаду Кубы.