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Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН
Лавров завершил серию из 40 переговоров на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров закончил серию из 40 двусторонних переговоров на полях Генассамблеи ООН беседой с мексиканским коллегой Роберто Веласко.
Российский дипломат подвел итоги насыщенной работы в Нью-Йорке. За четыре дня руководитель ведомства провел 40 встреч с зарубежными партнерами, передает ТАСС.
«После этой встречи я иду на выступление на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН и улетаю», – подчеркнул Сергей Лавров перед началом финальных переговоров.
Перед вылетом из Соединенных Штатов глава министерства проведет традиционную пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире всемирной организации.
В третий день Генассамблеи ООН глава МИД России провел 14 двусторонних переговоров.
На полях мероприятия российский министр встретился с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее сообщила о выступлении дипломата с трибуны всемирной организации 26 сентября.