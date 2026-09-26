ВС Ирана пригрозили США и Израилю масштабными ударами в случае нападения

Иран пообещал США и Израилю более мощные и точные удары в случае нападения

Tекст: Мария Иванова

По словам Шекарчи, если Вашингтон и израильские власти допустят ошибку и нападут на исламскую республику, иранские удары будут «более мощными, масштабными и точными, чем прежде», передает РИА «Новости».

Он добавил, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности.

Ранее WSJ сообщила со ссылкой на чиновников, что президент США скептически отнесся к плану Тегерана по открытию Ормузского пролива за семь дней и рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп официально отверг иранскую инициативу.

В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с американским лидером.