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ВС Ирана пригрозили США и Израилю масштабными ударами в случае нападения
Иран пообещал США и Израилю более мощные и точные удары в случае нападения
Вооруженные силы Ирана нанесут более масштабные и точные удары в случае нового нападения со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель иранских ВС Абольфазль Шекарчи.
По словам Шекарчи, если Вашингтон и израильские власти допустят ошибку и нападут на исламскую республику, иранские удары будут «более мощными, масштабными и точными, чем прежде», передает РИА «Новости».
Он добавил, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности.
Ранее WSJ сообщила со ссылкой на чиновников, что президент США скептически отнесся к плану Тегерана по открытию Ормузского пролива за семь дней и рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс в ноябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп официально отверг иранскую инициативу.
В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с американским лидером.