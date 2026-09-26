  • Новость часаЛавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море
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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 19:55 • Новости дня

    В зоне спецоперации ликвидировали лейтенанта украинского спецназа

    В ДНР уничтожен лейтенант украинского спецназа Москов

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий полка милиции особого назначения КОРД лейтенант Илья Москов уничтожен в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    О ликвидации украинского офицера сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    Также в ДНР уничтожен заместитель начальника погранзаставы по воздушной разведке и корректировке ГПСУ старший лейтенант Виталий Добронос.

    Кроме того, в Харьковской области ликвидирован командир взвода ударных беспилотников младший лейтенант Валерий Полянский.

    Напомним, российские разведчики на этой неделе ликвидировали двух польских наемников на Украине.

    26 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами

    Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина

    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    @ Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы в Польше рисуют нацистские символы в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.

    «Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.

    Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.

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    26 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен

    Спящие украинские военные попали в плен к российским бойцам под Харьковом

    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий уснул во время несения дежурства в блиндаже, пропустив бойцов ВС России, рассказал солдат ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск «Запад» в Харьковской области.

    Инцидент произошел в Харьковской области, где бойцы сдались группировке войск «Запад», передает ТАСС. На опубликованной Министерством обороны России видеозаписи пленный рассказал подробности своего задержания.

    «По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты»», – сообщил солдат.

    Пленный добавил, что российские военные потребовали сложить оружие и отдать средства связи. После выполнения этих условий оба украинских бойца благополучно сдались в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Михаил Скляр пожаловался на строительство укрытий под постоянными ударами российских войск.

    Ранее группировка войск «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил в Харьковской области.

    В Курской области российские военные взяли в плен заснувшего на позиции снайпера противника.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    26 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине

    Зеленский сообщил о разрушении энергообъектов в трех областях Украины

    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины.

    Президент Украины рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в трех регионах страны, передает ТАСС.

    «Разрушение инфраструктуры: <…> энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях», – сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Точное количество и тип поврежденных объектов украинский лидер уточнять не стал. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ответные удары Москвы оказались настолько чувствительными, что Киев запросил перемирие, в том числе касающееся энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября глава киевского режима подтвердил масштабные повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Сумской области.

    В июле украинский лидер заявил о поражении инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.

    Зимой серия взрывов привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране из-за урона объектам обеспечения атомных станций.

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    26 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине зафиксирована вспышка неидентифицированного респираторного заболевания с симптомами, напоминающими классические вирусные инфекции.

    На Украине сообщают о распространении инфекции, которую не удается сразу определить как COVID или грипп, передает Lenta.ru.

    Заболевание начинается с повышения температуры, выраженной заложенности носа и общей слабости. На более поздних этапах у пациентов может развиваться кашель.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможные сроки пика заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне. По ее прогнозам, максимальное число заражений может прийтись на последнюю декаду декабря, что зависит от штаммов циркулирующих вирусов.

    На этой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение заболеваемости респираторными инфекциями в стране на треть.

    Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лабораторные анализы единственным способом выявления точного вида вируса.

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    26 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине

    Политолог Скачко: Россия решила перебить планомерную промывку мозгов на Украине

    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев теряет значительную часть управляемости и контроля над внутренней повесткой, чем системнее будут удары по дата-центрам, тем сильнее будет эффект отрезвления общества и ослабления военной машины ВСУ, сказали эксперты газете ВЗГЛЯД. Ранее стало известно, что в результате российских ударов по дата-центрам в Киеве вещание прекратили несколько украинских телеканалов.

    «Прекращение вещания ряда украинских телеканалов, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», – не просто побочный эффект ударов по дата-центрам. Это удар по системе информационной обработки населения. Если провести медицинскую аналогию: человеку долго подают вещества, искажающие восприятие реальности, а затем на сутки-двое подачу прекращают. Начинается протрезвление. Так и здесь: перерыв в вещании – это попытка перебить планомерную и целенаправленную промывку мозгов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По мнению эксперта, эффект будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется этот перерыв. «Чтобы результат был устойчивым, «купол» нужно снимать над всей страной, а не точечно», – подчеркнул собеседник.

    При этом военная составляющая не менее важна. «Пораженные дата-центры, в частности, «Космонова», использовались не только гражданскими провайдерами. Они обеспечивали обработку разведданных, поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, а также майнинг криптовалют. Украинская энергетика, будучи дисперсной, канализировалась в хорошо укрепленные дата-центры. Их разрушение – это стратегический удар по обороноспособности и управляемости украинской армии. Если это действительно удалось, речь идет о крупном успехе. Вектор абсолютно верный», – рассуждает Скачко.

    По его мнению, системный вывод из строя дата-центров и IT-узлов неизбежно скажется на банковской системе, госуслугах и координации экстренных служб.

    «Зарубежные аналитики неслучайно называют это «открытием нового цифрового фронта» в преддверии зимы. Это грамотный, просчитанный и современный удар. Он знаменует переход к осмысленным, целенаправленным и оправданным действиям», – подчеркивает Скачко.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что украинцы давно смотрят телевизор вполглаза. «Основной источник информации – интернет. Телеканалы, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», продолжают вещать, пусть и с перебоями. Сбои в работе интернет-провайдеров и мобильной связи были, но сравнительно недолгими. Основные каналы работают… Пропагандистская машина имеет резервы и быстро восстанавливается», – рассказал эксперт.

    При этом, напомнил спикер, львиная доля дата-центров, используемых Украиной, находится за рубежом – в Румынии, у Amazon и других западных провайдеров. «Государственные базы данных перенесены на Запад. Мы создаем проблемы в оперативном управлении, координации беспилотников, действиях таких подразделений, как части Мадьяра (специализируются на аэроразведке, радиоэлектронной борьбе и ударах с использованием беспилотников). Это факт. Но у противника есть бэкапы и резервы на Западе, которые мы достать не можем. Поэтому удары по дата-центрам на территории Украины – важный, но не решающий инструмент», – полагает Корнилов.

    По мнению эксперта, цифровой фронт первым открыл Запад в 2022 году, «а то и раньше – через предоставление Starlink, спутниковых разведданных, киберподдержку». «Мы отвечаем и действуем в ответ. Это правильная и необходимая линия. Но нужно готовиться к тому, что противник будет наращивать ответные меры», – предупредил Корнилов.

    Эксперт также акцентировал внимание на размещении США оружия в космосе. «Американцы уже не скрывают планов размещения оружия в космосе и подготовки к противодействию российским спутникам. Мы должны быть готовы создавать проблемы их спутниковой группировке. Опыт у нас есть: еще в 1980-х, будучи оператором станции космической связи, я знаю, что мы умели это делать. Не сомневаюсь, что можем и сейчас», – добавил Корнилов.

    В результате российских ударов по дата-центрам в Киеве (включая объекты «Космонова», «Датагрупп», Parkovyi и United DC) у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой».

    Из-за ударов перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    26 сентября 2026, 18:01 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по «Эпицентру» в Одессе

    Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе

    Российские войска нанесли удар по «Эпицентру» в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили логистический центр «Эпицентр» в Одессе, где хранилась зарубежная военная продукция для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, сообщает Минобороны.

    Объект использовался для хранения и распределения военной продукции, поступавшей из-за рубежа для украинской армии.

    Вооруженные силы продолжают атаковать портовую инфраструктуру, логистические узлы и морские суда, работающие в интересах противника. Удары направлены на снижение боеспособности украинских формирований и нарушение цепочек поставок вооружений.

    Ранее ВС России поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе.

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям.

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске.

    Накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

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    26 сентября 2026, 15:54 • Новости дня
    Историк Тодд спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта

    Историк Тодд заявил о наступлении решающего года для конфликта на Украине

    Историк Тодд спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Этот год станет временем окончательной развязки украинского конфликта, поскольку на линии соприкосновения наблюдается явное ускорение событий, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Figaro.

    Французский историк Эммануэль Тодд в интервью газете Figaro выразил уверенность, что этот год станет решающим для конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, на фронтах сейчас наблюдается ускорение событий.

    «На самом деле все идет к финалу, в этом году все станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение», – сказал он.

    Тодд также отметил, что противостояние рискует стать более жестким. Он полагает, что лидеры Евросоюза нервничают из-за предстоящего финала, когда им придется отвечать за свои действия. Историк пояснил, что тогда станет ясно, помогали ли европейские политики украинцам или толкали их к самоубийству.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что положение Киева ухудшается с каждым днем как в экономике, так и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что Москва выступает за прочный мир на Украине, а не за временное перемирие.

    До этого французский историк Эммануэль Тодд предсказал сближение России и Германии из-за поражения НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения Украины.

    Ранее представитель Кремля указал на близость завершения текущего конфликта.

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    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

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    26 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли в плен мобилизованного гражданина Португалии Игоря Мухина, который пытался сделать фотографию с украинским флагом в районе села Могрица.

    Военнослужащие группировки войск «Север» захватили Игоря Мухина под селом Могрица при попытке сфотографироваться с украинским флагом, передает ТАСС.

    «При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», – рассказал Мухин.

    Задержанный пояснил, что является гражданином Португалии. Однако сотрудники территориального центра комплектования проигнорировали этот факт и отправили его на фронт.

    Ранее пленный сообщал, что иностранные наемники проходят более тщательную подготовку на полигонах по сравнению с мобилизованными украинцами. Он также добавил, что возможность откупиться от призыва в украинскую армию оценивается примерно в 10–50 тыс. долларов.

    Накануне российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов во время видеосъемок их сменщиков на полигоне.

    Ранее спящий украинский солдат сдался в плен российским военным.

    До этого считавшийся погибшим российский боец захватил пленного в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    В Крыму сочли кадровым дном назначение комика в Минобороны Украины

    Константинов назвал кадровым дном назначение комика замминистром обороны Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что утверждение бывшего актера Алексея Ревы на высокий пост в украинском военном ведомстве демонстрирует глубокий управленческий кризис.

    Решение Киева сделать бывшего юмориста Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации свидетельствует о полной деградации управления, передает ТАСС. Ранее новоиспеченный чиновник выступал в шоу «Мамахохотала» и побеждал в телевизионной программе «Рассмеши комика». Теперь он будет отвечать за развертывание и обеспечение работы цифровых платформ для нужд украинских войск.

    «На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Владимира Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем», – подчеркнул Владимир Константинов.

    Политик добавил, что профильные специалисты отказываются добровольно сотрудничать с киевскими властями. По его словам, успешные действия российских войск разрушают остатки украинской экономики, поэтому в государственные ведомства идут работать преимущественно люди со специфическим восприятием реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала назначение бывшего юмориста Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины. До начала специальной военной операции новый украинский чиновник активно вел свои социальные сети на русском языке. Ранее иностранные пользователи Сети резко раскритиковали масштабные кадровые перестановки в правительстве соседнего государства.

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    26 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники

    Guardian заявила о бессилии украинской ПВО перед реактивными дронами России

    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не может справиться с новыми российскими беспилотниками, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины не могут справиться с новыми беспилотными аппаратами России, передает РИА «Новости».

    Газета The Guardian обратила внимание на острую нехватку систем противовоздушной обороны. «Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5», – говорится в публикации.

    Журналисты отмечают критический дефицит перехватчиков для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от баллистических и крылатых ракет. Журнал Economist добавил, что проблемы будут только усугубляться. Выяснилось, что российские предприятия смогли наладить масштабное производство реактивных двигателей вопреки прогнозам западных аналитиков.

    Украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признавал ранее, что страна не способна самостоятельно выпускать дроны-перехватчики для скоростных целей. В результате армия полностью зависит от западных поставок зенитных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса назвала революционным переход российских сил к использованию реактивных беспилотников.

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет для зенитных комплексов Patriot.

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    26 сентября 2026, 19:19 • Новости дня
    Лавров: Все угрозы безопасности со стороны Киева по итогам СВО будут устранены

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    «Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца, цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    «Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника Устава ООН, но не выборочно, а в их полноте, совокупности и взаимосвязи», – подчеркнул министр.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на неспособность киевского режима представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

    В середине сентября министр подтвердил неизменность первоначальных целей спецоперации.

    До этого Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.

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    26 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве

    Российские войска поразили инфраструктуру связи и порты на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники нанесли ночные удары по логистическим центрам, портам и инфраструктуре связи на Украине, включая киевский центр поддержки спутниковой системы Starlink, сообщило Минобороны России.

    Российские войска продолжили ночные атаки беспилотниками по портовой, транспортной и логистической инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны. Целями стали объекты, обеспечивающие деятельность украинской армии.

    В Киеве был поражен центр обработки данных «Космонова». Этот объект поддерживал работу мобильного интернета и систем спутниковой связи Starlink для нужд вооруженных сил.

    В Одессе и Одесской области удары пришлись по портовому пункту в Вилково, через который поставлялось европейское оружие. Также поражен автомобильный мост в Маяках и логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз с военным снаряжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 сентября российские военные поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе. Днем ранее армия России уничтожила склад военной продукции в Киевской области. До этого Министерство обороны отчиталось о ночных ударах беспилотниками по украинским портам.

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