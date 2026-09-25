Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

Tекст: Вера Басилая

Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.