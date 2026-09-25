Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
В Ульяновске из-за атаки дронов ВСУ пострадали восемь человек
В ходе атаки украинских беспилотников на Ульяновск пострадали семеро взрослых и один несовершеннолетний, сообщил глава региона Алексей Русских.
«По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек: семь взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные – в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести», – указал Русских в Max.
Пятеро взрослых и пострадавший ребенок находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные раненые получили легкие травмы. Всем гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Опасность повторных ударов сохраняется. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности. В местных больницах оперативно развернули дополнительные койки для приема пациентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром губернатор Русских сообщал о массированном налете вражеских беспилотников на Ульяновск.
В результате этой атаки пострадали объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.
Месяцем ранее средства противовоздушной обороны отразили атаку 11 дронов в Новоспасском районе области.