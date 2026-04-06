Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Tекст: Вера Басилая

Переговоры по Украине в формате Россия – США – Украина временно приостановлены, передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, сейчас сложно организовать встречу в трехстороннем формате, поскольку у Соединенных Штатов много других дел.

«Что касается процесса переговорного – да, он пока на паузе», – заявил Песков. Он подчеркнул: «У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться».

Песков отметил, что несмотря на паузу, контакты между странами продолжаются. Россия и Украина обмениваются мнениями с США по своим каналам. Пресс-секретарь также добавил, что украинская сторона поддерживает диалог с американцами, а Россия – по имеющимся каналам связи.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют впервые посетить Киев после 12 апреля.

Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля информации о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев.