Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».0 комментариев
Кремлю ничего не известно о якобы планирующейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что визит планируется».
Песков уточнил, что в Кремле лишь слышали заявления представителей киевских властей о возможном визите Уиткоффа и Кушнера.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют впервые посетить Киев после 12 апреля.