Кремль спросили о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Песков сообщил об отсутствии у Кремля данных о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Кремлю не известно о готовящейся поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что визит планируется».

Песков уточнил, что в Кремле лишь слышали заявления представителей киевских властей о возможном визите Уиткоффа и Кушнера.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют впервые посетить Киев после 12 апреля.