Tекст: Катерина Туманова

«На Великобурлукском направлении в окрестностях села Амбарное продолжает расширяться «кладбище» украинской военной техники и националистов», – рассказали военнослужащие неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

По словам бойцов, две штурм-группы ВСУ в пешем порядке предприняли попытку атаки на позиции «Северян» севернее Амбарного на Харьковском направлении. Комплексное огневое воздействие уничтожило националистов, а продвижение штурмовиков достигло 200 метров.

На Липцовском направлении продвижение в лесных массивах составило до 150 метров, а систематическое огневое воздействие «Северян» заставило несколько боевых групп 127 отмбр ВСУ дезертировать с занимаемых позиций севернее Избицкого. На Волчанском направлении «Северян» продвинулись на шести участках до 350 метров.

На Сумском направлении в Сумском районе бойцы «Севера» продвинулись на 15 участках до 450 м. В Шосткинском районе противник накапливает резервы. На двух участках штурмовики продвинулись до 200 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» в районе Амбарного разгромили американский БТР М-113 и солдат ВСУ.




