«Северяне» в районе Амбарного уничтожили американский БТР М-113 ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку контратаки на позиции Северян в районе Амбарного. В результате нашего огневого воздействия уничтожен американский БТР М-113, а также большая часть украинских штурмовиков», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что оставшиеся в живых украинские солдаты с тяжелыми ранениями остались лежать в окрестностях разгромленного бронетранспортера. Воздушное наблюдение показало, что за 12 часов ВСУ попыток эвакуации раненых не предпринимали.

Кроме того, российские войска нанесли удары по ВСУ в районах Терновой, Избицкого и Покаляного, а на Липцовском направлении штурмовики продвинулись на трех участках до 750 метров.

На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 400 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удар ТОС по скоплению личного состава противника в районе Покаляного.

На Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Искрисковщины, Кондратовки, Великого Прикола, Мирополья и села Новая Сечь. Штурм-группы продвинулись в Сумском районе на 14 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 400 м.

Бойцы рассказали, что в Шосткинском районе штурмовики продвинулись на трех участках до 150 метров. В Краснопольском районе идут ожесточенные стрелковые бои в районе Новодмитровки. За сутки продвижение составило до 1100 м. Один солдат ВСУ был взят в плен.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один солдат ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе.




