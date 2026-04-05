ПВО отразили атаку 30 БПЛА над промышленной зоной Кстово

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на территории промышленной зоны Кстовского района Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку тридцати вражеских беспилотников, сообщил Глеб Никитин в MAX. В результате падения обломков были повреждены и загорелись два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». «Возгорание локализовано», – подчеркнул Никитин.

Помимо объектов нефтехимического предприятия, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. На данный момент идет восстановление энергоснабжения потребителей.

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия. По предварительным данным, пострадавших среди жителей и сотрудников предприятий нет.

Пожар в Кстовской промзоне Нижегородской области вспыхнул после атаки украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса.