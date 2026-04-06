Азербайджан и Грузия обсудили развитие экспорта энергоресурсов через Черное море
Стратегическая значимость Грузии и Азербайджана на фоне происходящего в мире повышается, необходимо сохранить стабильность в регионе, заявили в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший с государственным визитом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
После переговоров в заявлениях для прессы премьер-министр Грузии отметил, что «стратегическая значимость «Срединного коридора» и Черного моря в нынешних изменениях в мире повышается и создает новые перспективы».
По его словам, «Грузия и Азербайджан играют ключевые роли в международных транспортных и энергетических проектах».
Со своей стороны, президент Азербайджана заявил, что «все страны Южного Кавказа должны сфокусироваться на сохранении мира и стабильности».
Ильхам Алиев сообщил, что в Тбилиси договорились развивать Южный газовый коридор и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, которые являются «приоритетными артериями «Срединного коридора».
Президент Азербайджана провел также переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и основателем и почетным председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.