Волонтеры «Единой России» пришли на помощь затопленному Дагестану

Tекст: Вера Басилая

Волонтеры Единой России помогают устранять последствия подтоплений в нескольких районах Дагестана. Активисты работают в пунктах временного размещения, доставляют воду жителям, расчищают дворы и ливневки, а также оказывают помощь в заполнении документов для получения компенсационных выплат. Штаб Единой России в республике функционирует круглосуточно, сообщается в Telegram-канале партии.

К ликвидации последствий подтоплений подключились сотрудники МЧС, местные власти, общественные и коммерческие организации, а также различные волонтерские группы.

В Махачкале добровольцы «Единой России», члены «Молодой Гвардии», Всероссийского корпуса спасателей и движения «Мы вместе» помогают жителям, в том числе откачивают воду с придомовых территорий.

По словам уполномоченного по работе волонтерских групп «Единой России» в зонах ЧС Игоря Кастюкевича, отдельная группа волонтеров работала в Хасавюртовском районе. Он выразил благодарность всем волонтерам, службам и коммерческим структурам, которые принимают участие в ликвидации последствий паводка.

Ранее партия «Единая Россия» открыла оперативный штаб для координации помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений.

В Дагестане более 3 тыс. человек, включая свыше тысячи детей, эвакуировали из подтопленных районов.

В Хасавюртовском районе жителей четырех сел вывезли из зоны подтопления и разместили в пунктах временного размещения.