Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.0 комментариев
В Дагестане эвакуировали четыре села после ливней
Жителей сразу нескольких населенных пунктов в Хасавюртовском районе Дагестана вывезли из зоны подтопления, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Население сел Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль эвакуировали после сильных дождей, пояснил Меликов в своем Telegram-канале.
«Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры», – написал он.
Эвакуированные находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Часть жителей предпочла поселиться у родственников. Оценка ущерба и ликвидация последствий продолжаются.
Он добавил, что в район выехал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с профильными министрами. Глава региона отметил, что постоянно находится на связи с руководством района и ожидает доклад по итогам поездки главы правительства.
«Будем принимать решение о необходимости введения режима ЧС регионального уровня», – пояснил Меликов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В Дагестане из-за подтоплений более 3,3 тыс. человек, включая свыше тысячи детей, эвакуировали из опасных районов.