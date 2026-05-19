Инструкторы из США продолжили подготовку украинских пилотов истребителей F-16
Американские военные в первом квартале 2026 года продолжили готовить украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, свидетельствует отчет генерального инспектора операции «Атлантическая решимость» для Конгресса США.
Обучение проходит в рамках международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном совместно с Данией и Нидерландами, передает РИА «Новости».
«Соединенные Штаты продолжили обучение украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами, скоординированными коалицией», – говорится в документе.
За три месяца американские инструкторы обучили 394 военнослужащих с Украины. Тренировки проходили на полигоне Графенвер в Германии на базе Объединенной многонациональной группы.
На этом же немецком полигоне специалисты из США впервые провели шестимесячный курс для украинских экипажей бронемашин Bradley и Stryker по программе Iron Phoenix. Также было организовано многоуровневое обучение обслуживанию гаубиц M777.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и нидерландские пилоты-ветераны обучают украинцев управлению истребителями F-16.
Американский генерал Кристофер Каволи рассказывал о прохождении летчиками ВСУ подготовки за рубежом.