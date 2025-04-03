Командующий НАТО Каволи сообщил о готовности передать Украине дополнительных F-16

Tекст: Дарья Григоренко

Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине уже находятся несколько F-16 и несколько подготовленных пилотов. В процессе подготовки находятся еще больше самолетов и пилотов, которые будут готовы к отправке в будущем, передает ТАСС.

Генерал отметил, что ни один из F-16 не был доставлен из США, основными поставщиками стали страны Северной Европы, такие как Нидерланды и Дания. Пилоты, управляющие F-16, имеют украинское гражданство и проходили подготовку в различных местах, включая Румынию, Нидерланды и штат Аризона в США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал ответил: «Они украинцы».

Каволи также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее Figaro сообщило, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

В пятницу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.