Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16
Командующий НАТО Каволи сообщил о готовности передать Украине дополнительных F-16
В настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, «еще больше» пилотов проходят в настоящее время подготовку за рубежом, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине уже находятся несколько F-16 и несколько подготовленных пилотов. В процессе подготовки находятся еще больше самолетов и пилотов, которые будут готовы к отправке в будущем, передает ТАСС.
Генерал отметил, что ни один из F-16 не был доставлен из США, основными поставщиками стали страны Северной Европы, такие как Нидерланды и Дания. Пилоты, управляющие F-16, имеют украинское гражданство и проходили подготовку в различных местах, включая Румынию, Нидерланды и штат Аризона в США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал ответил: «Они украинцы».
Каволи также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Ранее Figaro сообщило, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.
В пятницу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.