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Politico: План Каллас о 40-миллиардной помощи Украине не выдержал столкновения с реальностью
Планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков, пишет Politico.
По данным издания, Каллас изначально планировала мобилизовать до 40 млрд евро военной помощи для укрепления позиций Украины на поле боя и усиления ее позиций на переговорах, однако ее план не получил должной поддержки в ЕС, передает Politico.
Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС.
Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.
Каллас предложила уменьшить объем помощи до 5 млрд евро на покупку боеприпасов. Однако, даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки.
Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас. Владимир Зеленский также призвал ЕС предоставить хотя бы 5 млрд евро на артиллерийские снаряды.
На саммите Евросоюза Словакия потребовала, чтобы военная помощь Украине предоставлялась на добровольной основе, угрожая вето. Ранее Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине.
На этом же саммите Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.
Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.