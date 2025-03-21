Politico: План Каллас о 40-миллиардной помощи Украине не выдержал столкновения с реальностью

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Каллас изначально планировала мобилизовать до 40 млрд евро военной помощи для укрепления позиций Украины на поле боя и усиления ее позиций на переговорах, однако ее план не получил должной поддержки в ЕС, передает Politico.

Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС.

Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.

Каллас предложила уменьшить объем помощи до 5 млрд евро на покупку боеприпасов. Однако, даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки.

Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас. Владимир Зеленский также призвал ЕС предоставить хотя бы 5 млрд евро на артиллерийские снаряды.

На саммите Евросоюза Словакия потребовала, чтобы военная помощь Украине предоставлялась на добровольной основе, угрожая вето. Ранее Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине.

На этом же саммите Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.