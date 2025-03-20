МИД выразил надежду на прекращение военной помощи США Киеву

Tекст: Ольга Иванова

В официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой подчеркивается, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин акцентировал внимание на важности этого вопроса для урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем. «Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали», – говорится в комментарии, передает ТАСС.

Захарова отметила, что прекращение предоставления Киеву военной помощи и разведывательной информации является принципиальным моментом для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Этот шаг станет условием для работы в направлении его разрешения. Российская сторона подчеркнула, что без этого невозможно мирное разрешение ситуации.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.