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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

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    18 марта 2025, 23:05 • Политика

    Украина становится только частью договоренностей между Россией и США

    Украина становится только частью договоренностей между Россией и США
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Видно, что Трамп серьезно отнесся к словам Путина о важности искоренения первопричин боевых действий». Такими словами политологи комментируют самый продолжительный в истории телефонный разговор лидеров России и США. Но продолжительность – далеко не самый важный его итог. Что именно было сказано и какие достигнуты договоренности?

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа продлилась почти два с половиной часа. Это был второй разговор по телефону между лидерами после возвращения республиканца в Белый дом. Напомним, первый состоялся 12 февраля.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. «Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», – говорится в заявлении.

    Лидер России еще раз подчеркнул, что урегулирования конфликта должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер». Затем Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

    Что касается возможного перемирия в целом, то с российской стороны был «обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ».

    «Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

    Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», – добавили в Кремле.

    Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. Путин также сообщил Трампу о предстоящем 19 марта между Москвой и Киевом обмене пленными – 175 на 175 человек, а в качестве жеста доброй воли Россия передаст «23 тяжело раненых украинских военнослужащих».

    Кроме того, Путин назвал ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем – полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине. Вместе с тем президент России поддержал инициативу по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря – по этому вопросу будут проведены отдельные переговоры.

    В ходе длительной беседы лидеры обсуждали и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также вопросы ядерной и глобальной безопасности. Была выражена «обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире».

    Отметим, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

    В то же время в заявлении Белого дома говорится о согласии лидеров в том, «что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром». Собеседники «также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией».

    «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении. При этом

    оба президента согласились, что улучшение в будущим двусторонних отношений между Россией и США имеет огромный потенциал.

    «Главным итогом состоявшегося разговора стало решение о создании экспертных групп по урегулированию конфликта на Украине. Данный факт означает готовность в первую очередь американской стороны к долгой и кропотливой работе по достижению мира путем компромисса. Видно, что Трамп серьезно отнесся к словам Путина о важности искоренения первопричин боевых действий», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Полной приостановкой огня на 30 дней все имеющиеся проблемы не решить. Важен комплексный и вдумчивый подход, в котором не будет места кавалерийской резкости. Россия готова создавать базу для этого. В частности, мы согласились на прекращение ударов по энергетическим объектам», – отметил он. Это, к слову, разрушает любые попытки властей Украины и лидеров Европы обвинить Россию в отказе от мирного урегулирования.

    «При этом мы обозначили опасения по поводу недоговороспособности властей Украины. Судя по всему, в Белом доме нашу точку зрения приняли. Экспертные группы будут представлять лишь США и Россию – это значительно упростит выстраивание диалога. К тому же, нам предстоит многое обсудить: Москва и Вашингтон не зациклены на Украине», – добавил собеседник.

    «Россия и США – великие державы, от которых зависит глобальная стабильность.

    А за прошедшие четыре года общение Москвы и Вашингтона было поставлено на паузу. Сейчас необходимо трезво отнестись к процессу «разморозки» контактов. В этой связи радуют намерения сторон провести совместные хоккейные матчи НХЛ и КХЛ. Мы готовы улучшать диалог по всем направлениям», – полагает эксперт.

    «При этом Путин в переговорах ведет себя последовательно и не отступает от ранее обозначенной позиции. Кремль понимает важность поддержания стабильного диалога с США, но это должен быть конструктивный диалог с работой над ликвидацией первопричин кризиса. И результаты переговоров это подтверждают», – рассуждает Данилин.

    Лидеры двух стран провели обстоятельный и уважительный разговор, говорит американист Малек Дудаков. «Одним из наиболее важных предметов текущей беседы стал конфликт на Украине. Конечно, подходы стороны к его разрешению значительно отличаются. Мы видим, что Штаты достаточно порывисты в своем желании завершить боевые действия», – уточняет он.

    «Действительно, Белый дом хочет окончательно закрыть вопрос поддержки Украины,

    чтобы переключиться на более перспективные для себя направления. Россия же настроена на глубокую проработку имеющихся противоречий. Москве хочет избавиться от первопричин конфликта, а это требует значительного времени», – акцентирует собеседник.

    «Однако телефонный разговор двух президентов показал, что стороны готовы прислушиваться к мнению друг друга. Ярким примером здесь послужит создание экспертных групп, которые и будут прорабатывать имеющиеся между США и Россией разногласия. Подобный формат контактов подразумевает стремление к взаимопониманию», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, стороны, скорее всего, будут идти к миру на Украине постепенно. Лидерам удалось договориться о приостановке ударов по энергетическим объектам. Если власти в Киеве в состоянии продержаться хотя бы 30 дней без провокаций и нарушений, это будет означать, что в будущем Россия и США смогут перейти к новым этапам деэскалации», – считает он.

    В свою очередь политолог Федор Лукьянов считает, что переговоры прошли скорее по российскому сценарию.

    Например, в Москве не приветствовали идею немедленного перемирия, так как это требует тщательной проработки условий, но сделали это элегантно, поддержав решение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и мерах безопасности на Черном море.

    «Будет или нет этот мораторий, еще неизвестно. Но даже его введение в действие не изменит напрямую ситуацию на поле боя, где инициатива принадлежит российской стороне. Кремль сбил напор Белого дома, порожденный переговорами в Джидде, и перевел обсуждение в тягучую форму. Москва полагает, что сейчас это выгодно именно ей», – добавляет эксперт.

    Что касается темы прекращения милитаризации Украины, то она упирается коллизию между США и Европой, которая ужесточает приверженность военной помощи Киеву: «Что бы ни было дальше, тема военного потенциала выходит на передний план. В отличие от территориальной, которая если и обсуждалась, пока в тени».

    «В-третьих, как и настаивала с самого начала Россия, украинский вопрос, видимо, обсуждается в общем контексте отношений. Отсюда аккомпанемент об огромных перспективах экономического сотрудничества, может быть, ритуальный, но показательный»,

    – продолжает политолог. По его словам, особое внимание обращает на себя упоминание подробного обсуждения Ближнего Востока, в том числе вопросов безопасности Израиля – это подтверждение того, какая именно тема является первоочередной для Трампа. «Не Украина. Для России наоборот – Украина в очереди приоритетов заведомо опережает все остальное. Возникает теоретическая возможность для увязок – не самое главное для одной стороны разменивается на самое главное для нее, но менее принципиальное для другой. Успех совершенно не гарантирован, но это относительно рациональная схема», – полагает эксперт.

    «Киеву и Европе хороших новостей разговор не принес. В том числе и потому, что их игнорирование довольно вопиюще. Урегулирование обсуждают две великие державы, мало обращая внимание на остальных. Должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо все обречено на провал. Иными словами, состоится ли матч КХЛ – НХЛ или до него так и не дойдет», – заключил Лукьянов.

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