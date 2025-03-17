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    17 марта 2025, 19:15 • Политика

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Эксперты спрогнозировали результаты разговора Путина и Трампа по Украине

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств?

    Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Он уточнил, что намерен поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Позже информацию о дате переговоров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он не стал заранее раскрывать детали переговорной повестки.

    «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. В нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать», – сказал Песков.

    Позже в интервью ВГТРК он добавил, что «готовятся определенные темы, которые на повестке дня» и которые ранее обсуждались как с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, так и на переговорах в Стамбуле, и «главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования». Кроме того, новый разговор Путина и Трампа – «это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств», передает РИА «Новости».

    Что касается темы ЗАЭС, то ранее она затрагивалась в ходе переговоров между США и Украиной. «Мы обсуждали землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявлял Трамп.

    Тогда эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял: ЗАЭС расположена на территории России, однако основные потребители электроэнергии, которую она вырабатывает, расположены за Днепром. И поскольку власти Украины неспособны компенсировать выпавшие мощности – они нуждаются в получении энергии с ЗАЭС.

    Кроме того, Трамп по-прежнему ожидает скорейшего завершения конфликта на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры лидеров США и России состоятся на фоне выдвинутого Вашингтоном предложения о 30-дневном прекращении огня и попыток Европы усилить военную поддержку Украины.

    Путин в целом поддержал идею США, но с учетом целого ряда «нюансов» военно-политического характера. По его словам, прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Кроме того, пауза в боевых действиях не должна быть использована ВСУ в качестве передышки.

    Примечательно, что на фоне предстоящих контактов помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц раскрыл детали мирного плана Вашингтона по Украине. В частности, он заявил, что урегулирование конфликта будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.

    На уточняющий вопрос журналиста ABC News о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя: в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    В то же время власти Украины продолжают твердить об отказе признать утрату территорий. Также в офисе Зеленского не намерены сокращать ВСУ и пересматривать курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, хотя последнее стало одной из ключевых причин начала СВО ввиду расширения альянса на восток. «Потому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры», – приводит РБК слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

    По мнению экспертов, второй разговор президентов не менее значим, чем первый звонок Трампа Путину. Если в феврале основная задача заключалась в том, чтобы стороны услышали реальные позиции друг друга и узнали о готовности к конструктивному диалогу, то сейчас Москва и Вашингтон могут перейти к предметному обсуждению будущих договоренностей. К тому же этому способствуют «реалии на земле»: российские войска громят группировку ВСУ под Суджей, а Трамп призывает пощадить их. Кроме того, ВС России продолжают наступать по всей линии фронта.

    «Целью разговора Путина и Трампа 12 февраля было установление контакта и обсуждение общего поля проблем. С тех пор прошло несколько очень интенсивных недель, наполненных переговорами, идеями, предложениями и публичными заявлениями»,

    – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Можно предположить, что в этом процессе сформировались некоторые контуры соглашения по урегулированию конфликта на Украине», – добавил он. Иными словами, наметились перспективы, которые «требуют нового согласования и импульса со стороны глав государств».

    «Сейчас происходит настоящий полноценный дипломатический процесс. Он не имеет предопределенного финала. Переговоры идут в своей логике, и результат формируется по мере развития диалога. Это заметно отличается от того, что мы наблюдали в предшествующие десятилетия, когда Соединенные Штаты и их союзники преимущественно доминировали в международных отношениях», – рассуждает Лукьянов.

    Политолог объясняет: ранее любые переговоры должны были вести к решению, которое устроило бы Запад. Их результат был в некотором смысле предопределен, но сегодня все несколько иначе. «Сейчас стороны используют те преимущества, рычаги и возможности, которые у них есть», – отметил эксперт.

    Что касается повестки предстоящего разговора Путина и Трампа, то вопрос территорий в контексте конфликта на Украине обойти невозможно, считает спикер. По его мнению,

    те земли, которые Россия контролирует, не обсуждаются. Предметом же переговоров могут стать еще не освобожденные российскими военными территории.

    «При этом публичная риторика Киева и отрицание возможностей идти на уступки понятны. Я думаю, непублично в Киеве понимают бесперспективность планов по отъему чего-либо. Земли перешли под другую юрисдикцию», – указал Лукьянов. Другой вопрос – признание этого де-юре, замечает аналитик. И тут могут возникнуть трудности в силу неготовности такого признания со стороны стран Европы и Азии.

    По его оценкам, США могут заставить Киев смириться с фактическим положением дел. «Ресурсы для этого у Вашингтона есть. На Украине понимают, что если Соединенные Штаты откажут в материальной, военно-технической поддержке, то никакого дальнейшего серьезного сопротивления оказывать они не смогут», – добавил Лукьянов.

    Между тем, Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру» замечает: «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, четыре региона Донбасса и Новороссии – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции».

    Что касается «красных линий», очерченных Киевом, то они направлены на срыв переговорного процесса и, «как того желает Европа, продолжение боевых действий». Впрочем, при таком сценарии, продолжает эксперт, спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России.

    В свою очередь политолог Евгений Минченко считает, что разницу между первым и вторым разговором президентом определяют изменившиеся реалии. Тогда «стороны озвучили свои позиции», а теперь «можно переходить к предметным разговорам» о судьбе территорий и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины. Он важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Поэтому предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. При этом США надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение нескольких недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

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