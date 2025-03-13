Иногда возникает впечатление, что Зеленский и его команда сознательно провоцируют Трампа, прощупывая, насколько далеко тот готов пойти в уступках киевскому режиму.

Стоило спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу заявить, что бывший президент Украины извинился перед Трампом за инцидент в Овальном кабинете, как тут же последовало опровержение из Киева – никто не извинялся, была публикация в социальной сети Х*, в которой выражено сожаление об инциденте. И тут же последовала кибератака на эту сеть, в причастности к которой Илон Маск обвинил Украину.

Логика Зеленского очевидна – если демонстрировать неуступчивость, то под давлением «европейских союзников» и демократов в США, Трамп рано или поздно будет вынужден пойти на уступки и повернуть с переговорного на военный трек – восстановить военную помощь и усилить санкции против России. «Ответки» со стороны Трампа он не боится – ведь простил же тот Петра Порошенко в свой первый срок за вмешательство в выборы на стороне его оппонентов.

Судя по всему, что-то в таком роде советуют Зеленскому и британцы, но они более рациональные и изощренные – их логика состоит в том, чтобы пойти на уступки США и выдвинуть на переговорах условия, принципиально неприемлемые для России. Тогда возвращение США к политике «войны до последнего украинца» будет ответом на политику Москвы, а не Киева.

Зеленскому, однако, нужно не просто союзничество с США, а чтобы золотая рыбка была у него на посылках – он давно уже видит себя «президентом мира». Не надо считать это проявлением лишь его неадекватности – до сих пор ему удавалось вертеть Западом, как цыган солнцем.

В Вашингтоне это понимают, как понимают и то, что возможность о чем-либо договориться с Москвой в условиях, когда Украину будет представлять Зеленский, околонулевые – он давно и совершенно бездарно потратил тот небогатый кредит доверия, который имел у российского руководства. Не говоря уже о его нелегитимности (отметим, что нелегитимность тут особого значения не имеет – Минские соглашения подписывались вполне легитимным, признанным в том числе Россией, президентом Украины, но они изначально не стоили ничего).

Выборы же Зеленский проводить не собирается – причем не только до (и для) достижения мира, а вообще. Или как минимум до того момента, пока он не сможет получить 99,9% голосов.

Судя по сообщениям СМИ, терпение команды Трампа давно исчерпано, и она ведет переговоры с украинской оппозицией. Судя по комментариям украинской стороны, там всё невинно – «любые контакты включают в себя представление видения Порошенко** и «Европейской солидарности» о путях прекращения войны путем установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира».

Однако, как нам представляется, всё не так просто. Кто-то может себе представить, что человек, позволяющий себе в Овальном кабинете препираться с президентом США, у которого он находится на содержании, будет интересоваться мнением оппозиции внутри страны? Ну вот и мы не можем.

Совершенно другая ситуация может возникнуть, если Зеленский будет каким-либо образом отстранен от власти.

Тогда урегулирование ситуации на Украине будет выглядеть следующим образом: создание временного правительства – проведение переговоров о перемирии – проведение президентских и парламентских выборов – проведение мирных переговоров.

Вполне логично, если сейчас идет «кастинг» на роль главы временного правительства, которое должно будет вести от лица Украины переговоры о перемирии и провести выборы (в соответствии с Конституцией и. о. главы государства не имеет права подписывать межгосударственные договоры). Это должен быть человек, который:

– достаточно хорошо разбирается во внутриукраинской политической кухне;

– имеет высокий уровень известности и хоть какой-то рейтинг на Украине;

– имеет наработанные контакты на Западе и в России.

Первая кандидатура на такой пост – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, являющийся абсолютным лидером электоральной поддержки на Украине (по сути, он сейчас безальтернативный кандидат на пост президента).

Однако буквально накануне, в начале марта, Залужный опубликовал в The Times статью с обвинениями США в разрушении миропорядка, что, понятно, делает его неприемлемой кандидатурой для Трампа.

Зачем это было сделано, так и остается загадкой. Есть несколько версий, которые друг друга не исключают.

Во-первых, это может быть спецоперация офиса президента, который таким образом ослабляет возможного конкурента. Залужный статью опубликовать был просто обязан, поскольку он дисциплинированный госслужащий.

Во-вторых, это может быть инициатива Лондона, который раскрывает своего агента с тем, чтобы повести его на выборы в пику не столько Москве, сколько Вашингтону, с популярной среди «патриотов» и ветеранов программой в духе «мы бы загнали русских за Урал, если бы не предательство США».

В-третьих, это может быть спецоперация США, если Залужный их агент, с целью представить его позже как независимого кандидата.

В конце концов это может быть изощренный способ политического самоубийства, если Залужный действительно не хочет делать политическую карьеру (а пока что его действия показывают, что он как минимум не хочет бороться за власть).

Относительно приемлемости этой кандидатуры для России мы даже не говорим.

Вторая, более очевидная кандидатура – Петр Порошенко.

Он имеет огромный политический опыт, неплохой рейтинг (устойчивое третье место после Залужного и Зеленского), не дающий, однако, шансов стать президентом, и нормальные отношения с Москвой и Вашингтоном.

Да-да – и с Москвой тоже. Несмотря на жесткую антироссийскую риторику, действительно серьезные вопросы с Порошенко всё же решались, взаимная торговля шла, газопровод работал. Есть основания полагать, что Порошенко не врет, утверждая, что при нем полномасштабный конфликт не произошел бы – как минимум, он бы приложил для этого все усилия, как бы не хотелось эскалации Великобритании.

И всё же отношения и там, и там у Порошенко подпорчены. Трамп должен помнить, что на прошлых президентских выборах Порошенко сыграл против него, в Москве же помнят керченскую провокацию и огромное количество других недоброжелательных шагов.

Более интересной выглядит Юлия Тимошенко.

Для нее это была бы достойная лебединая песня политической карьеры – после поражения в 2010 году она уже сделала невозможное, политически возродившись и имея все шансы победить на выборах 2019 года, если бы не фактор Зеленского.

Сейчас уровень ее поддержки значительно ниже, чем у Порошенко, но политический опыт и влияние достаточны, чтобы довести дело до выборов. Во всяком случае, так считает Алексей Арестович***, которому нельзя отказать в способностях политического аналитика.

Собственно, экс-премьер уже сделала ход в этом направлении, раскритиковав президента Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля и потребовав немедленного начала мирных переговоров. Это сильный ход, особенно в условиях террористической диктатуры Зеленского.

Кроме того, компромиссной фигурой может оказаться мэр Киева Виталий Кличко и даже представитель нынешней властной команды, например – спикер Руслан Стефанчук, к которому нет претензий у США, и которого считает представителем легитимной части украинской власти Россия. Стефанчук, правда, абсолютно несамостоятелен, за ним в любом случае будет маячить правящий дуумвират Зеленского и Ермака.

Однако эти варианты, что называется, аварийные – на случай, если что-то не получится с другими кандидатурами или если глава временного правительства попробует обмануть США и Россию, воспользовавшись своими полномочиями для закрепления во власти (а Тимошенко, например, обязательно попытается).

Всё это, однако, дела будущего. Пока что посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

* Социальная сеть заблокирована на территории Российской Федерации.

** В соответствии с Конституцией Украины звание президента (в отличие от должности) является пожизненным. Исключение (в нарушение Конституции) было сделано для Виктора Януковича.

*** Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.