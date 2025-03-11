В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.10 комментариев
Маск заявил о кибератаке на X с украинских IP-адресов
Масштабная кибератака на социальную сеть Х (ранее Twitter, заблокирована в России) совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.
Маск отметил, что пока нет точной информации о случившемся. «Совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск рассказал о масштабной кибератаке на его социальную сеть Х. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с доступом к платформе в течение всего дня. Кибератака произошла на фоне дискуссии о возможности отключения ВСУ от Starlink.