В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
Маск сообщил о масштабной кибератаке на соцсеть X
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал о масштабной кибератаке на его социальную сеть Х (бывший Twitter, заблокирована в России), на которую пользователи жаловались из-за сбоев.
«Была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов», – заявил Маск, передает Ura.ru.
Мониторинговый сервис Downdetector также зафиксировал сбои в работе сайта X, которые начались в 12:30 по московскому времени. Несмотря на временное снижение числа жалоб, к 16:30 мск наблюдался новый всплеск проблем. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с доступом к платформе в течение всего дня.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало официальную проверку после утечки данных в Белый дом, где в письме были раскрыты имена сотрудников на испытательном сроке и рискующих увольнением.