Маск сообщил о масштабной кибератаке на соцсеть X

Tекст: Дарья Григоренко

«Была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов», – заявил Маск, передает Ura.ru.

Мониторинговый сервис Downdetector также зафиксировал сбои в работе сайта X, которые начались в 12:30 по московскому времени. Несмотря на временное снижение числа жалоб, к 16:30 мск наблюдался новый всплеск проблем. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с доступом к платформе в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало официальную проверку после утечки данных в Белый дом, где в письме были раскрыты имена сотрудников на испытательном сроке и рискующих увольнением.