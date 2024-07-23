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    Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    23 июля 2024, 09:12 Мнение

    Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    Василий Стоякин Василий Стоякин

    директор Центра политического маркетинга

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    8 июля 2024 года Владимир Зеленский от лица Украины и премьер-министр Дональд Туск от лица Польши подписали соглашение о безопасности. В СМИ его сразу же окрестили уникальным, однако уже два дня спустя вице-премьер, министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш фактически дезавуировал уже подписанное соглашение, сообщив, что относительно его выполнения нет консенсуса внутри НАТО. Чтобы понять, о чем идет речь, вернемся немного назад.

    Началась эта история еще 12 июля прошлого года, когда на саммите G7 была подписана декларация о поддержке Украины. В ней, в частности, заявлялось: «Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной по официальному оформлению – через двусторонние обязательства и договоренности в области безопасности, соответствующие этим многосторонним рамкам, в соответствии с нашими соответствующими юридическими и конституционными требованиями – нашей постоянной поддержки Украины».

    Первое соглашение было подписано через полгода, причем ни у кого не вызвало вопросов то, что первой страной, с которой оно было заключено, оказалась Великобритания. Именно она изначально была одним из главных политических спонсоров конфликта. То, что подрыв Стамбульских соглашений – инициатива Лондона, сейчас уже общее место в рассуждениях политологов, равно как и признание того, что позиция Вашингтона (даже демократической администрации) гораздо более умеренная, чем британская.

    Именно соглашение с Великобританией от 18 января 2024 года сформировало принципиальную идеологию всех последующих подобных соглашений Украины. Хотя называются они «соглашениями о безопасности», никаких гарантий безопасности в них не содержится.

    Украинское руководство ведь еще до СВО предполагало, что Украина должна получить гарантии безопасности, не уступающие гарантиям членов НАТО. Гарантии эти, напомним, предусматривают возможность использования вооруженной силы для отражения агрессии. Зеленскому в конце концов объяснили, что Украина не может получить права члена НАТО, не неся обязанностей, но у него, естественно, возник другой вопрос – а почему нас тогда не принимают? Мы ведь готовы…

    Что интересно, в соглашениях о безопасности этот момент был учтен: «Участники будут стремиться обеспечить, чтобы военный потенциал Украины находился на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была в состоянии оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определены Участниками».

    Видите, как интересно: Великобритания не берет на себя обязательства по защите Украины, а Украина – берет… Вероятно, это один из существенных пунктов соглашения – оптовая торговля украинским пушечным мясом.

    Фактически же это соглашение о предоставлении помощи:  «Великобритания (…) предоставит Украине быструю и устойчивую помощь в области безопасности, современную военную технику во всех областях, по мере необходимости, и экономическую помощь; возложит экономические и другие расходы на Россию и проконсультируется с Украиной относительно ее потребностей, поскольку она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН».

    На презумпцию самообороны мы внимания обращать не будем – она может сработать, может и не сработать в случае, если инициатором конфликта будет Украина.

    В общем же фиксируется нынешняя ситуация: Украина воюет сама, но западным оружием и за счет Запада. Преуменьшать значение этих соглашений не стоит – они фиксируют обязательства Запада предоставлять помощь в случае, если Украина ее потребует. Запад, разумеется, хозяин своего слова – может и назад забрать, но если решит выполнять обязательства, то предоставление помощи будет существенно ускорено за счет наличия правовой базы.

    Кстати, по поводу «забрать слово назад»: «Великобритания приветствует усилия Украины по установлению справедливого и устойчивого мира, также основанные на принципах украинской формулы мира». То есть если мирное соглашение с Россией будет подписано не на основе «формулы» (а на ее основе никакое соглашение подписано быть не может), то это даст вполне доброкачественную юридическую лазейку для невыполнения соглашения со стороны Британии.

    Ну и самый интересный момент – учитывая, что одной из целей СВО была демилитаризация Украины, то соглашения, предполагающие ее милитаризацию, по умолчанию являются соглашениями о небезопасности. Соглашения с другими странами (их сейчас Украиной подписано 21) в целом следовали этой логике. Только в соглашении с США от 13 июня было указано, что: «Стороны признают, что это Соглашение служит звеном в будущем членстве Украины в Альянсе». О ценности этого суждения можно судить по-разному.

    С одной стороны, это голословное утверждение, потому что существующие модели вступления в НАТО никаких соглашений о безопасности не предполагают. Однако все когда-то делается впервые, а в США – прецедентное право.

    С другой стороны, все соглашения предполагают помощь Украине в достижении «стандартов НАТО» (в том числе в сферах, далеких от военной), и в этом смысле соглашение с США фиксирует самоочевидный факт.

    И вот – скандальное соглашение о безопасности с Польшей от 8 июля. Это соглашение делают уникальным два пункта.

    Во-первых, норма о том, что «участники согласны с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнерами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями».

    Фактически это предложенная Зеленским еще 24 февраля 2022 года бесполетная зона, как теперь говорят – «на минималках». В отличие от февраля, четко указывается, как и кто будет ее обеспечивать, но речь идет об очень ограниченном ее применении – только над западными районами Украины и только в случае, если ракеты и/или дроны летят в сторону Польши.

    Но опять же – прецедент! Если поляки получают такое право и начинают им пользоваться, то дальше Зеленский сможет требовать других уступок вроде постоянного базирования «украинских» F-16 на аэродромах Польши (в России это воспринимается как данность, но на Западе ведутся дискуссии). 

    Во-вторых, это норма о том, что «граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах, смогут принять участие в процессе [военной] подготовки. Участники договорятся о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши».

    В Польше и так проводится обучение украинских военных, но Зеленский заявил о создании полноценного воинского подразделения: «Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами».

    Первая из этих норм предполагала фактическое участие Польши в конфликте на территории Украины, вторую можно трактовать как размещение на территории Польши украинской воинской части (на самом деле нет, поскольку только декларировалась возможность подписания участниками «легиона» контракта с ВСУ – то есть речь шла все же о польской воинской части, состоящей из граждан Украины).

    Логично было предполагать, что подписание соглашения с такими нормами не могло не быть согласовано с Вашингтоном, то есть являлось по сути очередным шагом в реализации стратегии «управляемой эскалации». Однако короткая, но энергичная дискуссия в НАТО, закончившаяся заявлением Косиняка-Камыша о том, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной (фактически это заявление ставит под вопрос выполнение соглашения в целом, хотя формулировки вроде бы не нарушены – там ведь обещался «диалог», а не перехват ракет), заставляет полагать, что это была либо согласованная с Вашингтоном провокация, либо польско-украинская самодеятельность.

    Последнее тем более вероятно, что обещанный на встрече Зеленского и Дуды 22 мая 2022 года процесс более глубокой интеграции Украины и Польши по неизвестным причинам заглох в том же году и новое польское правительство вполне могло захотеть переиграть тему «Киевской унии»… 

    Таким образом, на настоящий момент страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях и не означает, что со временем политическое решение не принимать участия в войне не будет пересмотрено.

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