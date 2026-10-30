Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Ударные дроны группировки «Восток» уничтожили украинскую ДРГ
Ударные БПЛА уничтожили украинскую ДРГ в Днепропетровской области
Российские ударные беспилотники группировки «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны.
Минобороны опубликовало кадры поражения украинской ДРГ расчетами ударных БПЛА группировки «Восток» в Днепропетровской области, передает РИА «Новости».
На видео показано, как разведывательные беспилотники обнаружили группу боевиков, передвигающихся вдоль кромки леса. По данным ведомства, украинские военные пытались перемещаться небольшими группами между лесополосами, используя естественные укрытия местности, чтобы скрытно подойти к российским позициям.
После того как ДРГ была обнаружена, ее участники попытались рассредоточиться и спрятаться. Однако расчеты ударных БПЛА нанесли точные удары по боевикам как во время движения, так и в укрытиях. В Минобороны уточнили, что несколько попаданий пришлись на места сосредоточения группы, остановив продвижение противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник штурмовые отряды группировки войск «Центр» уничтожили разрозненные группы ВСУ на днепропетровском направлении спецоперации.
В тот же день операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.
Ранее бойцы группировки «Восток» предотвратили попытку нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Запорожской области.