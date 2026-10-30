Ударные БПЛА уничтожили украинскую ДРГ в Днепропетровской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны опубликовало кадры поражения украинской ДРГ расчетами ударных БПЛА группировки «Восток» в Днепропетровской области, передает РИА «Новости».

На видео показано, как разведывательные беспилотники обнаружили группу боевиков, передвигающихся вдоль кромки леса. По данным ведомства, украинские военные пытались перемещаться небольшими группами между лесополосами, используя естественные укрытия местности, чтобы скрытно подойти к российским позициям.

После того как ДРГ была обнаружена, ее участники попытались рассредоточиться и спрятаться. Однако расчеты ударных БПЛА нанесли точные удары по боевикам как во время движения, так и в укрытиях. В Минобороны уточнили, что несколько попаданий пришлись на места сосредоточения группы, остановив продвижение противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник штурмовые отряды группировки войск «Центр» уничтожили разрозненные группы ВСУ на днепропетровском направлении спецоперации.

В тот же день операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.

Ранее бойцы группировки «Восток» предотвратили попытку нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Запорожской области.