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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 06:00 • Новости дня

    Ударные дроны группировки «Восток» уничтожили украинскую ДРГ

    Ударные БПЛА уничтожили украинскую ДРГ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ударные беспилотники группировки «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны опубликовало кадры поражения украинской ДРГ расчетами ударных БПЛА группировки «Восток» в Днепропетровской области, передает РИА «Новости».

    На видео показано, как разведывательные беспилотники обнаружили группу боевиков, передвигающихся вдоль кромки леса. По данным ведомства, украинские военные пытались перемещаться небольшими группами между лесополосами, используя естественные укрытия местности, чтобы скрытно подойти к российским позициям.

    После того как ДРГ была обнаружена, ее участники попытались рассредоточиться и спрятаться. Однако расчеты ударных БПЛА нанесли точные удары по боевикам как во время движения, так и в укрытиях. В Минобороны уточнили, что несколько попаданий пришлись на места сосредоточения группы, остановив продвижение противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник штурмовые отряды группировки войск «Центр» уничтожили разрозненные группы ВСУ на днепропетровском направлении спецоперации.

    В тот же день операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.

    Ранее бойцы группировки «Восток» предотвратили попытку нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Запорожской области.

    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО

    Экс-футболист сборной России вступил в отряд морской пехоты в зоне спецоперации

    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО
    @ Личный архив Андрея Соломатина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и продолжил службу в рядах морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции.

    С августа 2023 года спортсмен проходил службу в добровольческой бригаде «Эспаньола», а после завершения контракта занимался организацией собственного фонда. Теперь он присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, передает РИА «Новости».

    «Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», – рассказал Соломатин.

    По словам бывшего футболиста, он будет работать в составе мобильной огневой группы. В отряде есть рота противодействия беспилотникам и пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

    Спортсмен также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за поддержку отряда, отметив, что подразделение уже выполняло задачи на донецком, брянском, курском и белгородском направлениях, а сейчас находится в Запорожской области.

    Андрей Соломатин, воспитанник СДЮСШОР московского «Торпедо», чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 годов. В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политолог Павел Данилин назвал ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом парламенте.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание добровольческого формирования БАРС для противодействия беспилотникам.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (4)
    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Комментарии (4)
    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    29 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Военнослужащие новой бригады ВСУ массово дезертировали в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области зафиксировано массовое дезертирство солдат новосформированной 55-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена только что сформированная 55-я отдельная механизированная бригада ВСУ (ППД Подольск, Одесская область). Командный состав не имеет боевого опыта и мотивации идти на позиции. В первые недели уже отмечены массовые случаи самовольного оставления части», – сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Сумская область является одним из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы с Россией. В 2026 году президент Владимир Путин поручил расширить буферную зону для защиты приграничных регионов.

    Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей.

    Также источник в российских силовых структурах заявил о пополнении украинским командованием штурмовых групп в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан.

    Кроме того, в российских силовых структурах сообщили об острой нехватке личного состава в штурмовых подразделениях ВСУ на территории Сумской области из-за массовых дезертирств.

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    29 октября 2026, 06:52 • Новости дня
    Дезертир ВСУ рассказал об отправке сослуживцев на верную смерть

    Пойманных дезертиров ВСУ отправили на верную смерть в Харьковскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дезертир Артем Артюшенко сообщил об отправке двоих пойманных беглецов из учебного центра Вооруженных сил Украины на верную смерть.

    В феврале 2024 года мужчину мобилизовали на рынке в Красноармейске, который тогда находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за остеохондроза его направили в учебный центр в селе Попасная Днепропетровской области, передает РИА «Новости».

    «С моей роты трое сбежали, двух поймали и отправили на Харьков… Их больше никто не видел, сказали, что они пошли на обнуление», – рассказал Артюшенко.

    Третьего беглеца задержали на блокпосту, однако командир взвода лично договорился о его возвращении в учебный центр за крупную взятку. Осенью того же года сам Артюшенко дезертировал и дожидался прихода российских войск в доме родителей в Красноармейске.

    Российские войска освободили Красноармейск (украинское название – Покровск) 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил об освобождении города президенту Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащие новой бригады Вооруженных сил Украины массово дезертировали в Сумской области.

    Ранее командиры украинского учебного центра из-за страха за собственные жизни отказались выдавать боеприпасы мобилизованным.

    Также украинские следователи признали самоубийством смерть обнаруженного без головы и внутренних органов дезертира.

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    29 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинская армия получила из Европы неразрывающиеся просроченные снаряды

    Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран специальной военной операции с позывным Холмик рассказал, что европейские страны поставляли Вооруженным силам Украины просроченные боеприпасы, которые не взрывались при падении.

    Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».

    «У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.

    По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.

    Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.

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    29 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 1 425 украинских беспилотников
    ПВО за сутки сбила 1 425 украинских беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1425 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 274 465 беспилотников, 672 ЗРК, 31 451 бронемашина, 1 794 боевые РСЗО, 36 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    Накануне ПВО за сутки сбила 617 беспилотников ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

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    29 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал о гуманитарной операции в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал обращение в связи с началом гуманитарной операции в заминированных Алешках Херсонской области.

    Предстоятель Русской православной церкви в видеообращении, опубликованном в канале ИС «Вести» в Max, отметил, что весь город усеян украинскими минами и взрывными устройствами.

    «Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров», – заявил патриарх Кирилл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

    В тот же день российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» занялись разминированием ведущих к городу дорог.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход миссии.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас признала усталость европейцев от конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    29 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях Украины.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои по всей линии фронта, российские подразделения закрепляются на занятых рубежах и зачищают лесопосадки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребиного, Вакаловщины, Путивля, Вольной Слободы и Краснополья.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продолжают зачистку лесного массива, в Шосткинском районе подразделения группировки «Север» продвинулись на двух участках в западном направлении до 200 м; в Краснопольском районе активно действуют расчеты беспилотников, уничтожающие позиции украинских войск.

    На Харьковском направлении авиация и расчеты «Гераней» нанесли точечные удары по живой силе и технике ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки «Север». Сообщается об ударах авиации ВКС России и беспилотников по целям ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Голубовка, Никольское, Мерефа, Лобановка, Дергачи, Гнилица Первая, Избицкое и Москалевка.

    На Липцовском направлении группировка «Север» добилась продвижения южнее Новой Казачьей. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее активные бои идут в районе Приколотного и в сторону Малого Бурлука, где за сутки продвижение на пяти участках достигло до 800 м.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» и реактивных систем залпового огня нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сновска, Корюковки и Клют.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Украинские дроны минировали путь эвакуации жителей Константиновки

    Украинские дроны минировали путь эвакуации мирных жителей Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны ВСУ пытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки в Донецкой народной республике.

    Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава группировки войск «Южная» эвакуировали 15 человек, передает РИА «Новости».

    «Надо было им цепочкой идти, на расстоянии друг от друга, чтобы если вдруг все-таки что-то бы взорвалось, по одному человеку таскать. Так там очень много разбросано: «сигналки», магнитные мины, которые, когда рядом проходишь, взрываются», – заявил командир роты подразделения с позывным Байсангур.

    Он рассказал, что украинские дроны пытались заминировать маршрут, но российские командиры фиксировали это и меняли направление движения группы.

    Байсангур уточнил, что передвижение контролировалось с помощью беспилотников, а жителей по рации инструктировали идти с интервалом от пяти до десяти метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава «Южной» группировки войск успешно эвакуировали 15 мирных жителей с окраин Константиновки.

    В среду беженец из Константиновки Сергей Ширедков рассказал об отправке мужчин на фронт под видом эвакуации из зоны боевых действий сотрудниками украинских территориальных центров комплектования.

    Во вторник горожанка Инна Ширедкова рассказала об ожидании густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.

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    Экс-зампред Мурманской облдумы от КПРФ арестован по делу о госизмене
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии
    Киевские предприниматели начали распродавать бизнесы с большими скидками
    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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