Россию вынуждают создать точку давления на США рядом с Америкой

Как России ответить на разворачивание ракет малой и средней дальности США в Германии

Tекст: Алёна Задорожная

США приступят к размещению дальнобойных ракетных вооружений на территории Германии с 2026 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Белого дома. В частности, Вашингтон и Берлин анонсировали «эпизодическое» развертывание ракет средней дальности.

В перечень вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Канцлер Германии Олаф Шольц уже поприветствовал решение США и назвал его правильным. На вопрос о том, не втянет ли это решение Берлин в новую гонку вооружений с Москвой, он ответил, что в России якобы произошло «невероятное наращивание вооружений», в том числе и в сфере систем, угрожающих Европе, а размещение американских ракет поможет в том числе в сдерживании Москвы.

Новые ракетные угрозы начнут исходить и от других стран НАТО. Как сообщило агентство Reuters, Франция, Германия, Италия и Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. По данным прессы, новые ракеты будут обладать дальностью полета свыше 1000 км и смогут достигать целей на территории России.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира. Также он заявил о готовности России начать производство ракет соответствующего класса.

Добавим, что Вашингтон начал новый этап ракетной эскалации еще в апреле. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замглавы МИД Сергей Рябков отмечал: действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

Также Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

Что касается нового соглашения США и ФРГ, то оно нацелено на нанесение ущерба безопасности России «безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус». В разговоре с РИА «Новости» Рябков подчеркнул, что решение о размещении дальнобойных ракет – «просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении».

Напомним, ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

«Анонсированное американцами размещение дальнобойных ударных систем в Германии напрямую связано с ДРСМД, из которого ранее США вышли. И в этом смысле забавно, что Пентагон всячески старается избежать ассоциаций с Договором», – сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

По словам эксперта, на то есть две причины. «Во-первых, в парадигме США Договор связан с ракетами в ядерном оснащении, хотя ничего подобного в документе указано не было и речь шла именно о классе вооружений. А во-вторых, Вашингтон не хотел был, чтобы все вспоминали о тех довольно сильных общественных движениях, которые противостояли развертыванию ракет средней дальности в 80-е годы в Европе», – полагает аналитик.

В этом контексте спикер также указывает на ранее звучавшие заявления российской стороны о планах США по развертыванию соответствующих вооружений. «Но разного рода пусковые установки периодически появлялись в Европе. И, насколько известно, Россия в дальнейшем также вела соответствующие работы по производству ракет средней дальности», – добавляет эксперт. По мнению собеседника,

Москва сможет активизировать свои усилия на данном направлении, «это не выглядит как какая-то нерешаемая задача».

На связь решения США поставить вооружение в Германию и выходом американцев из ДРСМД указывает и Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Процесс разрушения Договора шел постепенно со времен администрации Обамы. Причем обосновывалось это мифическими российскими нарушениями», – напоминает он.

«При этом реальная причина была связана с действиями Китая, который создал большую группировку ракет малой и средней дальности. И тогда США откровенно указывали, что им нужен ответ, а Договор для них является сковывающим фактором», – продолжает аналитик.

Спикер также обращает внимание на то, что долгое время Вашингтон не заявлял о намерении размещать ракеты малой и средней дальности в Европе. «Но в какой-то момент вооружение появилось на острове Борнхольм, теперь вот Германия. В Азии, по сути, планируется то же самое», – указывает эксперт.

Что касается непосредственно размещаемого в Германии вооружения, оно может представлять серьезные риски для России, считает Стефанович. «Мы пока не знаем, какую именно модификацию SM-6 хотят поставить американцы, но судя по всему, ее планируется использовать как своего рода баллистическую ракету малой дальности», – рассуждает аналитик.

«Тогда зона досягаемости составит порядка 500-700 км. Хотя у нее есть модификация с мощным разгонником, что позволяет ей лететь значительно дальше и быстрее. А вот с Tomahawk все предельно понятно – в обычном оснащении с наземной пусковой установки он преодолевает расстояние в 1,6 тыс. км, что создает угрозу почти для всей европейской части России, включая Крым и два новых военных округа», – подсчитал собеседник.

Что немаловажно, по мнению специалиста, Штаты на всех уровнях подчеркивают: передаваемые системы будут исключительно неядерными. «В целом, история неприятная, но с другой стороны, задача по отражению массированных налетов крылатых ракет стояла перед нами давно. Так что мы увидим дальнейшее развертывание огневых средств поражения,

также стоит ожидать появления новых оборонительных эшелонов и, собственно, ракет малой и средней дальности»,

– полагает спикер. «Ну и нельзя забывать о заявлениях высшего военного руководства страны о том, что при появлении представляющих для нас ракет вблизи границ, мы будем симметрично создавать точку давления рядом с США», – подчеркнул Стефанович. Он допускает, что нечто подобное отрабатывалось, в том числе в рамках недавнего визита российских фрегата и подводной лодки на Кубу.

Кашин добавляет – радиус действия ракет Tomahawk может доходить до 2,5 тыс. км. «Что касается гиперзвука, то он у американцев пока отсутствует. Штаты серьезно отстали в разработке этого вооружения по сравнению с Россией или Китаем. Но если США его доработают, то мы столкнемся с гиперзвуковым ракетным комплексом Dark Eagle, дальность полета которого превышает три тысячи км», – рассказывает специалист.

«Так как последние ограничения фактически сняты, Россия получает моральное и юридическое право предпринимать такие же меры в ответ. Да и в целом с позиции сегодняшнего дня и опыта спецоперации, можно считать доказанным, что этот Договор, который разрушили американцы, вредил и нам», – считает спикер.

«Сейчас в рамках СВО мы вынуждены полагаться на морские и воздушные носители для нанесения дальних ударов по военным объектам на Украине. Эти средства в сравнении с наземными ракетами гораздо слабее, учитывая натовскую разведку и их осведомленность о подъеме в воздух, допустим, наших бомбардировщиков», – приводит пример аналитик.

В то же время наземные комплексы на порядок дешевле и их работу гораздо труднее засечь, что повышает внезапность атаки и ее эффективность. «Сейчас России необходимо перераспределить свои ресурсы и сделать упор на производство соответствующих ракет и впредь не допускать таких сомнительных договоров», – заключил Кашин.