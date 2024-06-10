Зачем Россия перебросила корабли на Карибы

Российский военный флот вернется в Западное полушарие

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе – с 12 по 17 июня – на Кубу состоится официальный визит группы кораблей ВМФ России в составе четырех судов. С визитом в порт Гаваны ожидают фрегат «Адмирал Горшков», атомную подлодку «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В Минобороны Кубы отметили, что прибытие российских кораблей связано с «историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам». В частности, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, «поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона».

Российские моряки совершат визиты вежливости к командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны, посетят исторические и культурные достопримечательности. «По прибытии в порт Гаваны с одного из кораблей будет дан 21 салютный залп в знак приветствия, на что будет дан ответ артиллерийской батареей Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья», – отметили в Минобороны Кубы.

Во времена холодной войны Куба была важным союзником СССР. С тех пор Москва продолжает выступать против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и поддерживает Гавану на разных международных площадках. Куба ежегодно принимала российские корабли в период с 2013 по 2020 год, поэтому предстоящий визит станет возрождением доброй традиции.

Реакция США

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в связи с предстоящим появлением российских военных кораблей в Западном полушарии. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не ожидает «какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений».

Как отмечают американские СМИ, США отслеживают российские военные корабли, которые прибудут в Карибский бассейн. Информагентство AP публикует мнения военных, которые считают, что Россия демонстрирует силу на фоне роста напряженности из-за военной поддержки Украины Западом.

Американцы также допускают, что российские корабли зайдут в порты Венесуэлы, поскольку Москва устанавливает военное присутствие в Западном полушарии. При этом Россия не уведомила США о предстоящих учениях. Однако военные по всему миру вправе проводить маневры в международных водах и делают это регулярно. Например, в пятницу около 20 стран НАТО, включая США, начали крупные военно-морские и воздушные учения BALTOPS 24 в Балтийском регионе недалеко от России.

Состав группы

Многоцелевой корабль «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был принят в состав ВМФ в 2018 году. Он вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон» (для чего прошел модернизацию в 2021 году) и другим управляемым ракетным оружием. Фрегат предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах, может наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше.

На этой неделе в Атлантическом океане «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийским комплексом АК-192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш» стрельбы по имитировавшей воздушный беспилотник цели. По оценке командования корабля, экипаж фрегата продемонстрировал слаженность действий и готовность к применению оружия по предназначению.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения «Казань», которая была заложена в 2009 году, а передана флоту в 2021-м, относится к проекту 885М (шифр «Ясень-М») и способна выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Подлодки проекта создаются как компонент ударной мощи ВМФ на любом удалении от пунктов базирования.

Тактико-технические характеристики «Казани» засекречены, но крейсер предназначен прежде всего для уничтожения боевых надводных кораблей, транспортных средств, подводных лодок и наземных объектов противника. Подлодка оснащена пусковыми установками для залповой стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» (дальность до 1500 км) и «Оникс» (до 300 км). АПЛ может нести на борту до 30 торпед калибра 533 мм.

В поддержку «Адмирала Горшкова» и АПЛ «Казань» также придан средний морской танкер «Академик Пашин». Его основная задача – сопровождение военных кораблей. Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи всевозможных жидких грузов, в том числе дизтоплива, флотского мазута, авиационного керосина, моторного масла и воды. Также в отряд кораблей ВМФ вошел «Николай Чикер» – океанский спасательный буксир проекта Р-5757 (класса «Фотий Крылов»), который был построен на финской верфи Rauma в 1989 году.

«Ответ на действия США»

По мнению аналитиков проекта «Ватфор», визит «Адмирала Горшкова» и «Казани» на Кубу следует воспринимать как реализацию мер реагирования на неминуемое появление американских ракет средней дальности в Европе и Азии, что частично уже произошло, пусть и на ротационной основе. Прежде всего это касается датского острова Борнхольм и Филиппин.

В качестве ответной меры в данном случае может рассматриваться отправка «циркононосцев» к берегам вероятного противника. Однако такой сценарий может вынудить США интенсивнее вкладывать дополнительные ресурсы в развитие своих систем ПВО и ПРО, а также раздувать тему угрозы подводных носителей крылатых ракет. Тем не менее «в неядерное сдерживание можно всем поиграть», отмечают аналитики.

«В целом визит группы кораблей ВМФ РФ на Кубу полезен со многих точек зрения. Куба находится рядом с нашим вероятным противником, поэтому позиция Гаваны нам очень важна в случае дальнейшего обострения противостояния с США», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, экс-командующий Балтийским флотом.

По его словам, подобные визиты в первую очередь предназначены для укрепления дружеских отношений между странами. Но эксперт не исключил, что визит действительно может быть ответом на возможное появление американских РСМД в Европе и Азии. «У России давным-давно налажены отношения с Кубой, их надо поддерживать», – подчеркнул собеседник.

То, что Гавана акцентирует внимание на отсутствии ядерного оружия на борту российских кораблей, подчеркивает дипломатический характер предстоящего события, пояснил адмирал. Подобное заявление в духе международных правил по анонсированию подобных визитов, «чтобы лишний раз не нервировать соседние с Кубой страны». «Это означает, что в отношении США не будет проявлено агрессии ни со стороны Кубы, ни со стороны России. Я в свое время ходил с визитами в Швецию и Финляндию, там тоже обращали внимание на то, чтобы на борту кораблей не было ядерного оружия», – отметил спикер.

Остальные два корабля предстоящей экспедиции несут чисто технические функции. Как пояснил Валуев, танкер позволит «Горшкову» своевременно пополнять запасы топлива. «Присутствие буксира – это подстраховка на всякий случай», – добавил адмирал.

«Визит на Кубу – это попытка продемонстрировать, что у нас есть возможность создать проблемы для американцев рядом с их границами»,

– подчеркивает Александр Храмчихин, замдиректора Института политического и военного анализа. Спикер не исключил, что визит также стал ответом России на учения НАТО BALTOPS 24. «Кубинцы решили на всякий случай заявить, что российские корабли идут без ядерного оружия, потому что корабли уйдут обратно, а Куба останется рядом с Америкой», – подчеркнул собеседник.

При этом Куба точно не заинтересована в повторении Карибского кризиса 1962 года – наивысшей точки ядерного противостояния между СССР и США, считает военный эксперт Андрей Кошкин. «Кубинцы хотят, чтобы американцы, мягко говоря, не были в шоке, как это произошло в 1962 году, когда США вдруг увидели на стартовых столах ракеты Р-12 с ядерными боеголовками», – пояснил он. Хотя у СССР на тот момент были более чем серьезные основания для подобных действий, учитывая американскую ракетную угрозу, которая исходила с территории Турции.

Эксперт добавил, что предстоящий визит на Кубу также укладывается в концепцию внешнеполитической линии России, обозначенной в доктринальных документах. Это демонстрация возможностей страны обеспечить безопасность государства и граждан в любой точке земного шара.

«В визите российских кораблей на Кубу нет агрессивного характера. Российские корабли должны отстаивать национальные интересы в любых точках мира. США перебрасывают к нашим границам военных и технику, а мы пока просто проводим учения и готовимся обеспечить национальную безопасность там, где сочтем это необходимым», – заключил Кошкин.