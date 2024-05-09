Президент Кубы на встрече с Путиным пожелал России успехов в СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», – сказал Диас-Канель, передает ТАСС. Кубинский лидер также сообщил, что привез Путину поздравительное послание от генерала армии Рауля Кастро.

Россия может всегда рассчитывать на поддержку Кубы, поскольку эти страны являются «друзьями и братьями», отметил президент Кубы.

Гавана осуждает геополитическую манипуляцию американского правительства и попытки НАТО приблизиться к границам России, подчеркнул Диас-Канель. В свою очередь Путин заявил, что Москва не принимает политику США по ограничению развития Кубы.

«Вы знаете, всегда было так: мы с неприятием, с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются со стороны Соединенных Штатов – попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями», – сказал российский лидер.

Россия всегда будет помнить участие кубинских патриотов в Великой Отечественной войне, в том числе при защите Ленинграда, отметил Путин.

«Это не все знают: кубинские патриоты также принимали участие в войне с нацизмом, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, боролись за Ленинград на самых тяжелых участках, в том числе на Невском пятачке, – сказал он. – Мы это помним, знаем и всегда будем с огромным уважением относиться к тем, кто стоял с нашими отцами, прадедами плечом к плечу, сражаясь вместе против фашизма».

Переговоры лидеров России и Кубы состоялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. До начала встречи Путин и Диас-Канель наблюдали за парадом Победы на Красной площади и приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.