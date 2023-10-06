Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

Tекст: Андрей Резчиков

В Очамчирской бухте в Абхазии в ближайшее время появится пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота. Как заявил президент республики Аслан Бжания, соответствующее соглашение уже подписано. По его словам, это повысит обороноспособность России и Абхазии.

Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов». Между странами налажено тесное сотрудничество в сфере безопасности. С 21 августа по 1 сентября в четырех районах Абхазии проходили совместные с Россией военные тактико-специальные и летные учения. Бжания отметил, что после недавнего захода в абхазский порт в честь Дня независимости (отмечается 30 сентября) российского малого ракетного корабля поднимался на его борт.

В тридцатых годах прошлого столетия порт Очамчиры был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х годов до 1996 года там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей для охраны госграницы, затем она была выведена в дагестанский Каспийск.

Акватория Очамчырского порта находится в устье реки Джуркмур и соединена с морем каналом. В акватории порта расположены два грузовых порта и один для стоянки. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, которая на тот момент уже признала независимость Абхазии. С 2017 года там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

Заявление властей Абхазии появились на фоне сообщений западных СМИ о якобы перемещении кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск из-за неоднократных атак ВСУ на Севастополь и базу ЧФ. Однако в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти сообщения с пояснением, что вопрос дислокации кораблей РФ находится в компетенции Минобороны.

Между тем в экспертной среде всячески приветствовали подписание исторического соглашения с Абхазией, потому что оно заметно повлияет на ситуацию в черноморской акватории. Отраслевые эксперты также не увидели рисков в возможном рассредоточении сил и средств флота. Напротив, это позволит расширить возможности ВМФ в данном регионе.

«Когда развалился Советский Союз и Черноморский флот остался за Россией, то встал вопрос, как рассредоточить флот, который нельзя держать в одном месте. Тогда остался, и то – наполовину, один пункт базирования в Севастополе и пункт в Феодосии, а порт в Новороссийске был полностью в гражданском обороте», – напомнил адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России.

По его словам, Россия рассматривала множество вариантов по рассредоточению кораблей. Впервые о планах создания пункта базирования флота в Очамчире говорили еще в 2009 году. Тогдашний главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий оценивал продолжительность строительства в два-три года и говорил, что там могут быть размещены отдельные тактические группы. В Главном штабе ВМФ России обещали начать дноуглубительные работы на побережье Абхазии.

«Задачи нового пункта, во-первых, это обеспечение безопасного судоходства и обороны России и Абхазии с морских направлений. Во-вторых, это проведение операций по удержанию нашего господства как в море, так и в воздухе на этой территории. В-третьих, пункт поможет флоту содействовать сухопутным войскам на приморских направлениях, если это потребуется», – отметил Комоедов.

«Размещение российских военных кораблей укрепит позиции не только России, но границы самой Абхазии. Появление нового пункта базирования позволит проводить целый комплекс мероприятий, в том числе атаки надводных кораблей, береговых и воздушных объектов. Атаки с разных позиций повысят мощь ВМФ России», – добавляет адмирал Владимир Валуев, экс-командующий Балтийским флотом.

Адмирал согласен, что основной довод в пользу появления нового пункта постоянного базирования – рассредоточить силы в надежном месте.

«Американцы имеют военные базы по всему миру. У нас тоже было много баз за рубежом, откуда могло применяться ракетное оружие. Сейчас напряженность возрастает, значит, количество военно-морских баз и пунктов МТО должно расширяться. Расположение такого пункта в Абхазии в первую очередь поможет укрепить боевую мощь вооруженных сил России», – уверен Валуев.

По его оценке, создание полноценного пункта постоянного базирования российских кораблей должно произойти в сжатые сроки – до двух лет. «Наши возможности позволяют в двухгодичный срок выполнить эту задачу», – подчеркнул Валуев.

«В Советское время мы контролировали почти всю часть черноморского побережья, кроме акватории возле Румынии, Болгарии и Турции. У нас было множество пунктов базирования и морских баз, начиная от Измаила на Дунае и заканчивая Поти в Грузии», – напомнил Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса.

Собеседник уверен, что появление нового постоянного пункта базирования связано с непростой ситуацией в регионе, России «нужно контролировать проход через проливы, безопасность газопровода «Турецкий поток». Также, по словам эксперта, в Абхазии должно появиться подразделение по борьбе с диверсионными группами.