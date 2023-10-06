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Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море
Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. Планы по созданию этого пункта появились более десяти лет назад, но только сейчас проект будет реализован. Благодаря этому Россия сможет не только рассредоточить свои корабли и усилить безопасность двух стран, но и решать другие задачи в черноморской акватории. Какие корабли появятся в новом пункте и как это отразится на ситуации в регионе?
В Очамчирской бухте в Абхазии в ближайшее время появится пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота. Как заявил президент республики Аслан Бжания, соответствующее соглашение уже подписано. По его словам, это повысит обороноспособность России и Абхазии.
Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов». Между странами налажено тесное сотрудничество в сфере безопасности. С 21 августа по 1 сентября в четырех районах Абхазии проходили совместные с Россией военные тактико-специальные и летные учения. Бжания отметил, что после недавнего захода в абхазский порт в честь Дня независимости (отмечается 30 сентября) российского малого ракетного корабля поднимался на его борт.
В тридцатых годах прошлого столетия порт Очамчиры был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х годов до 1996 года там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей для охраны госграницы, затем она была выведена в дагестанский Каспийск.
Акватория Очамчырского порта находится в устье реки Джуркмур и соединена с морем каналом. В акватории порта расположены два грузовых порта и один для стоянки. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, которая на тот момент уже признала независимость Абхазии. С 2017 года там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.
Заявление властей Абхазии появились на фоне сообщений западных СМИ о якобы перемещении кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск из-за неоднократных атак ВСУ на Севастополь и базу ЧФ. Однако в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти сообщения с пояснением, что вопрос дислокации кораблей РФ находится в компетенции Минобороны.
Между тем в экспертной среде всячески приветствовали подписание исторического соглашения с Абхазией, потому что оно заметно повлияет на ситуацию в черноморской акватории. Отраслевые эксперты также не увидели рисков в возможном рассредоточении сил и средств флота. Напротив, это позволит расширить возможности ВМФ в данном регионе.
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«Когда развалился Советский Союз и Черноморский флот остался за Россией, то встал вопрос, как рассредоточить флот, который нельзя держать в одном месте. Тогда остался, и то – наполовину, один пункт базирования в Севастополе и пункт в Феодосии, а порт в Новороссийске был полностью в гражданском обороте», – напомнил адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России.
По его словам, Россия рассматривала множество вариантов по рассредоточению кораблей. Впервые о планах создания пункта базирования флота в Очамчире говорили еще в 2009 году. Тогдашний главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий оценивал продолжительность строительства в два-три года и говорил, что там могут быть размещены отдельные тактические группы. В Главном штабе ВМФ России обещали начать дноуглубительные работы на побережье Абхазии.
«Задачи нового пункта, во-первых, это обеспечение безопасного судоходства и обороны России и Абхазии с морских направлений. Во-вторых, это проведение операций по удержанию нашего господства как в море, так и в воздухе на этой территории. В-третьих, пункт поможет флоту содействовать сухопутным войскам на приморских направлениях, если это потребуется», – отметил Комоедов.
«Размещение российских военных кораблей укрепит позиции не только России, но границы самой Абхазии. Появление нового пункта базирования позволит проводить целый комплекс мероприятий, в том числе атаки надводных кораблей, береговых и воздушных объектов. Атаки с разных позиций повысят мощь ВМФ России», – добавляет адмирал Владимир Валуев, экс-командующий Балтийским флотом.
Адмирал согласен, что основной довод в пользу появления нового пункта постоянного базирования – рассредоточить силы в надежном месте.
«Американцы имеют военные базы по всему миру. У нас тоже было много баз за рубежом, откуда могло применяться ракетное оружие. Сейчас напряженность возрастает, значит, количество военно-морских баз и пунктов МТО должно расширяться. Расположение такого пункта в Абхазии в первую очередь поможет укрепить боевую мощь вооруженных сил России», – уверен Валуев.
По его оценке, создание полноценного пункта постоянного базирования российских кораблей должно произойти в сжатые сроки – до двух лет. «Наши возможности позволяют в двухгодичный срок выполнить эту задачу», – подчеркнул Валуев.
«В Советское время мы контролировали почти всю часть черноморского побережья, кроме акватории возле Румынии, Болгарии и Турции. У нас было множество пунктов базирования и морских баз, начиная от Измаила на Дунае и заканчивая Поти в Грузии», – напомнил Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса.
Собеседник уверен, что появление нового постоянного пункта базирования связано с непростой ситуацией в регионе, России «нужно контролировать проход через проливы, безопасность газопровода «Турецкий поток». Также, по словам эксперта, в Абхазии должно появиться подразделение по борьбе с диверсионными группами.