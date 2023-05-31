ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

Атака «Ивана Хурса» обернулась для Украины потерей последнего крупного корабля

Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?

Во вторник Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении последнего крупного боевого корабля украинских военно-морских сил (ВМС) «Юрий Олефиренко». ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы. В последнее время это судно использовалось для обстрелов Херсонской области из ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Первым об уничтожении «Юрия Олефиренко» сообщал военкор ВГТРК Андрей Руденко. Ранее власти Одесской области сообщали о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в портовой зоне. Оперативное командование «Юг» сообщило о пожаре в порту. Также отмечалось, что в ночь на понедельник воздушная тревога в регионе продолжалась не менее четырех часов.

Кроме обстрелов российской территории, корабль выполнял задачи по доставке и высадке военного контингента в определенную точку, однако в нынешних условиях Украина вряд ли могла бы совершить полноценную десантную операцию, используя лишь этот корабль, считает капитан I ранга Василий Дандыкин. «Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил Дандыкин.

Эксперт не исключает, что «Юрий Олефиренко» был уничтожен в ответ на попытку ВСУ атаковать российский разведывательный корабль «Иван Хурс». «Решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.

Иначе на ситуацию смотрит капитан III ранга Максим Климов. «Уничтожение «Юрия Олефиренко» – событие значимое. Уничтожить его следовало давно, однако ему долго удавалось убегать из-под наших обстрелов. Между тем корабль серьезный. С его помощью Украина могла осуществить переброску десанта к берегам Крыма, чего нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, судно было оборудовано установками РСЗО. Изначальная задача данного вооружения – зачистка места высадки десанта. Тем не менее противник использовал реактивные системы залпового огня и для нанесения ударов по нашим войскам, находившимся в прибрежных районах», – отмечает собеседник.

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«Теперь, как мы видим, возможности Украины для высадки в Крыму резко снизились. «Юрий Олефиренко» был единственным кораблем, который позволил бы ВСУ провести подобную операцию. Это существенный удар по потенциалу противника. Переброску техники через акваторию Черного моря они тоже могли осуществить только с его помощью», – подчеркивает эксперт.

«Также немаловажно, что корабль мог ставить серьезные линии заграждения. То есть наш удар носит глубокое военно-стратегическое значение. Идеологическая составляющая в его нанесении также присутствует, но она далеко не первоочередная», – полагает Климов.

Напомним, сам корабль был спущен на воду в декабре 1970 года и носил название «СДК-137». Он относится к серии десантных кораблей, строившихся в Польше в 1960–1970-е годы для ВМФ СССР. После раздела Черноморского флота в 1994 году корабль был передан Украине и переименован в «Кировоград».

В 2014 году корабль находился в Севастополе и во время событий в Крыму на короткое время попал под контроль российских военных. Однако затем было принято решение передать корабль Украине. Название «Юрий Олефиренко» он получил в 2016 году. Был назван в честь капитана I ранга ВМС Украины Олефиренко, погибшего под Мариуполем в ходе вооруженного конфликта.

Любопытно, что в 1973 году корабль участвовал в походе советской Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооруженного конфликта. В ходе авианалета израильской авиации 16 октября комендор «СДК-137» старшина первой статьи Павел Гринев сбил израильский «Фантом», заходивший на боевой курс для удара по кораблю. За свершенный подвиг моряка наградили орденом Красной Звезды. В Израиле так и не признали факт потери самолета.

При этом 17 сентября 2010 года на военных учениях «Взаимодействие–2010» на корабле прогремел взрыв в результате короткого замыкания в системе управления пуском реактивной системы залпового огня WM-18. Была детонация боеприпасов. «Погибли несколько матросов. Но сам корабль украинским морякам удалось спасти. На сей раз кораблю окончательно не повезло», – отметил в разговоре с «МК» капитан I ранга Владимир Гундаров.

А для нас это большая удача,

добавляет эксперт. Он предположил, что бывший «Кировоград» мог быть приспособлен к транспортировке автономных безэкипажных надводных катеров полупогруженного типа. «Проще говоря, тех самых морских дронов, которые угрожали нашим кораблям в Черном море, в том числе в Севастополе», – уточнил эксперт.

«Последний случай был 24 мая, когда в нейтральных водах, в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, три беспилотных катера – на каждом до сотни килограммов взрывчатки – атаковали наш корабль «Иван Хурс», который занимался разведкой и охраной газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – напомнил Гундаров.

Однако теперь Украина лишена крупных надводных кораблей. «У ВМС Украины остался лишь корвет «Гетман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в Лету», – резюмирует Дандыкин.