ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

Взгляд
31 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
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Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

    Атака «Ивана Хурса» обернулась для Украины потерей последнего крупного корабля
    «Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота
    		  
    31 мая 2023, 18:30
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?

    Во вторник Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении последнего крупного боевого корабля украинских военно-морских сил (ВМС) «Юрий Олефиренко». ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы. В последнее время это судно использовалось для обстрелов Херсонской области из ракетных систем залпового огня (РСЗО).

    Первым об уничтожении «Юрия Олефиренко» сообщал военкор ВГТРК Андрей Руденко. Ранее власти Одесской области сообщали о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в портовой зоне. Оперативное командование «Юг» сообщило о пожаре в порту. Также отмечалось, что в ночь на понедельник воздушная тревога в регионе продолжалась не менее четырех часов.

    Кроме обстрелов российской территории, корабль выполнял задачи по доставке и высадке военного контингента в определенную точку, однако в нынешних условиях Украина вряд ли могла бы совершить полноценную десантную операцию, используя лишь этот корабль, считает капитан I ранга Василий Дандыкин. «Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил Дандыкин.

    Эксперт не исключает, что «Юрий Олефиренко» был уничтожен в ответ на попытку ВСУ атаковать российский разведывательный корабль «Иван Хурс». «Решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.

    Иначе на ситуацию смотрит капитан III ранга Максим Климов. «Уничтожение «Юрия Олефиренко» – событие значимое. Уничтожить его следовало давно, однако ему долго удавалось убегать из-под наших обстрелов. Между тем корабль серьезный. С его помощью Украина могла осуществить переброску десанта к берегам Крыма, чего нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

    «Кроме того, судно было оборудовано установками РСЗО. Изначальная задача данного вооружения – зачистка места высадки десанта. Тем не менее противник использовал реактивные системы залпового огня и для нанесения ударов по нашим войскам, находившимся в прибрежных районах», – отмечает собеседник.

    «Теперь, как мы видим, возможности Украины для высадки в Крыму резко снизились. «Юрий Олефиренко» был единственным кораблем, который позволил бы ВСУ провести подобную операцию. Это существенный удар по потенциалу противника. Переброску техники через акваторию Черного моря они тоже могли осуществить только с его помощью», – подчеркивает эксперт.

    «Также немаловажно, что корабль мог ставить серьезные линии заграждения. То есть наш удар носит глубокое военно-стратегическое значение. Идеологическая составляющая в его нанесении также присутствует, но она далеко не первоочередная», – полагает Климов.

    Напомним, сам корабль был спущен на воду в декабре 1970 года и носил название «СДК-137». Он относится к серии десантных кораблей, строившихся в Польше в 1960–1970-е годы для ВМФ СССР. После раздела Черноморского флота в 1994 году корабль был передан Украине и переименован в «Кировоград».

    В 2014 году корабль находился в Севастополе и во время событий в Крыму на короткое время попал под контроль российских военных. Однако затем было принято решение передать корабль Украине. Название «Юрий Олефиренко» он получил в 2016 году. Был назван в честь капитана I ранга ВМС Украины Олефиренко, погибшего под Мариуполем в ходе вооруженного конфликта.

    Любопытно, что в 1973 году корабль участвовал в походе советской Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооруженного конфликта. В ходе авианалета израильской авиации 16 октября комендор «СДК-137» старшина первой статьи Павел Гринев сбил израильский «Фантом», заходивший на боевой курс для удара по кораблю. За свершенный подвиг моряка наградили орденом Красной Звезды. В Израиле так и не признали факт потери самолета.

    При этом 17 сентября 2010 года на военных учениях «Взаимодействие–2010» на корабле прогремел взрыв в результате короткого замыкания в системе управления пуском реактивной системы залпового огня WM-18. Была детонация боеприпасов. «Погибли несколько матросов. Но сам корабль украинским морякам удалось спасти. На сей раз кораблю окончательно не повезло», – отметил в разговоре с «МК» капитан I ранга Владимир Гундаров.

    А для нас это большая удача,

    добавляет эксперт. Он предположил, что бывший «Кировоград» мог быть приспособлен к транспортировке автономных безэкипажных надводных катеров полупогруженного типа. «Проще говоря, тех самых морских дронов, которые угрожали нашим кораблям в Черном море, в том числе в Севастополе», – уточнил эксперт.

    «Последний случай был 24 мая, когда в нейтральных водах, в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, три беспилотных катера – на каждом до сотни килограммов взрывчатки – атаковали наш корабль «Иван Хурс», который занимался разведкой и охраной газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – напомнил Гундаров.

    Однако теперь Украина лишена крупных надводных кораблей. «У ВМС Украины остался лишь корвет «Гетман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в Лету», – резюмирует Дандыкин.
     
     
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