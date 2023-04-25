СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

Слова посла КНР во Франции о Крыме и статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику
В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.  Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой Global Look Press/Keystone Press Agency
Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...
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Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
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    Системе управления флотами России потребовалась донастройка
    Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой
    		  
    25 апреля 2023, 20:15
    Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Дарья Волкова

    Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Так образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ, и какой должна быть система управления флотами в идеале?

    По информации источников, Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флот, а также Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота. Как пояснил собеседник ТАСС, «эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время Главкомату ВМФ», в последующем их вернут «в прямое подчинение, как это было прежде».

    При этом Северный флот «сохранит свой статус военного округа». Также планируется сформировать группу управления от Главкомата ВМФ в Москве, где сконцентрируют все каналы управления флотами, поскольку прежняя система продемонстрировала «неэффективность».

    Напомним, ВМФ оказался под контролем у сухопутных генералов после создания новой структуры управления Вооруженными силами. Ее ввел предшественник Сергея Шойгу Анатолий Сердюков, который в течение нескольких лет проводил масштабную реформу российской армии. Она пришлась на конец 2000-х.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что переподчинение четырех флотов и Каспийской флотилии давно назрело. «Это может стать следствием внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота, – считает капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. – Если решение будет принято, изменения позволят эффективнее решать все поставленные задачи. Кроме того, отход от подчинения сухопутным силам позволит нам серьезнее заняться решением проблем в океане».

    Однако связка флота и военных округов понадобится для решения конкретных задач в рамках противодесантной или противолодочной обороны. «Но общее управление военно-морскими силами должно осуществляться централизовано, компетентными людьми, имеющими отношение к флоту», – добавил Ищенко.

    Капитан первого ранга Василий Дандыкин назвал первой весточкой к грядущим переменам в структуре управления ВМФ вывод Северного флота в самостоятельное оперативно-стратегическое объединение с 1 января 2021 года. «Такое решение себя полностью оправдало. Кроме того, в его состав включили армейские подразделения, в том числе две арктические бригады», – отметил он.

    Дандыкин назвал логичным возвращение управленческой структуры ВМФ к ее прежнему образцу. «У командующих военными округами нет понимания специфики флота. Понять ее без практики сложно, даже с учетом обучения в Генштабе, – уверен собеседник. – Решение о переподчинении позволит сократить цепочку согласований и более эффективно выполнять задачи, стоящие перед ВМФ. Я напомню, что еще во времена Российской империи флот был в подчинении отдельного морского министра».

    Сейчас Тихоокеанский флот входит в состав Восточного военного округа, а Северный находится в составе объединенного стратегического командования «Северный флот». Балтфлот – в составе Западного военного округа, а Черноморский флот и Каспийская флотилия – Южного военного округа.

    Председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Игорь Курдин считает решение времен Сердюкова о подчинении флотов командующим округами «изначально ошибочным», потому что «тогда возникала путаница и было не очень понятно, кто чем управляет, и у кого на что запрашивать разрешение».

    «Проиллюстрирую все на одном простом примере. Допустим, некий крейсер входит в состав Ленинградской военно-морской базы, которая подчиняется командующему Западным военным округом. То есть Балтфлот оказывается не при делах, что выглядит совершенно нелепо. И то же самое касается оперативных схем управления в других флотах», – пояснил Курдин.

    «Поэтому сейчас на основе выводов, сделанных в ходе спецоперации, было принято решение о подчинении флотов Главкомату ВМФ. Теперь я жду более простого, ясного, согласованного, надежного и оперативного командования флотами. Но и тут нельзя впадать в крайность – важные решения все равно должны приниматься по согласованию с главкомом Сухопутных войск или с общеармейским командованием. Это переподчинение не говорит о том, что флот будет сам по себе, а армия – сама по себе», – подчеркнул собеседник.

    Одной военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров отметил, что пока не видит необходимости переподчинения морскому командованию всех флотов. «С одной стороны, все флоты и флотилии, в принципе, подчинены главкому ВМФ. Но при этом они должны действовать в интересах своего округа», – отметил Гундаров.

    «Если, скажем, группировке Западного военного округа требуется защищать Калининградскую область и Финский залив от поползновений наших бывших друзей и братьев, то в соответствии с этим флот получает задачу по поддержке сухопутных войск. Флот не выполняет самостоятельные задачи, не считая времен адмирала Кузнецова и адмирала Горшкова», – почеркнул Гундаров.

    Эксперт напомнил о словах президента Владимира Путина во время недавней беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу о ходе проверки ТОФ, чьи корабли могут действовать не только в Охотском море, но и на любых других направлениях. Эта фраза главы государства, считает собеседник, может означать, что Тихоокеанский флот тоже станет самостоятельной оперативной стратегической единицей, как и Северный флот. Гундаров также предположил:

    если два флота получат статус военного округа, то тем самым автоматических «повышается статус всего ВМФ, Главкомата и командующего ВМФ».

    Что касается Каспийской флотилии, Черноморского и Балтийского флотов, то «все обеспечение идет через Главкомат ВМФ». «Эти флоты только в оперативном плане подчинены командующим военными округами. Для Балтийского флота это нормальное явление, потому что он не может решать свои задачи в регионе отдельно без сухопутной группировки», – пояснил Гундаров.

    Северный и Тихоокеанский флоты, которые являются частью ядерной триады, в большей степени подчинены не главкому ВМФ, а Генштабу, который отвечает за ядерное планирование. «Главкомат обеспечивает материальную часть деятельности флота, а Генштаб ставит ему боевые задачи, например, составляет график выхода на боевую службу атомных подводных лодок со стратегическим оружием. В связи с этим, объективные условия не позволяют полностью переподчинить все главкому ВМФ», – полагает эксперт.
     
     
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