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Власти Грузии назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны-2008
Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал три причины, которые вызвали истерию саакашвилевского «Единого национального движения» по поводу расследования комиссией парламента обстоятельств войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Правда очень горькая, и теперь понятна истерия «националов», они очень обеспокоены», – заявил исполсек правящей партии Грузии.
По его словам, «во-первых, установлено, что приказ открыть огонь отдал (тогдашний президент) Михаил Саакашвили 7 августа в 23 часа 45 минут».
«Это подтвердил комиссии получивший приказ генерал Гогава», – отметил Мамука Мдинарадзе.
«Во-вторых, несмотря на наличие соответствующей информации, «Нацдвижение» не предупредило население Кодорского ущелья Абхазии и Цхинвальского региона и тем самым обрекло на гибель собственных граждан», – сказал он.
«Наконец, спустя два месяца после завершения войны «Нацдвижение» поддержало резолюцию ПАСЕ, признав начало войны и ответственность грузинских солдат», – заявил председатель парламентского большинства.
Ранее генерал Заза Гогава, который в качестве начальника объединенного штаба Минобороны Грузии осуществлял тогда общее руководство действиями в Южной Осетии, заявил, что Саакашвили 7 августа 2008 года приказал «подавить огневые точки» в Южной Осетии, вопреки мнению грузинских военных.
Выступая перед парламентской комиссией, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима, в том числе обстоятельства войны-2008, генерал Гогава рассказал, что 7 августа, когда военное руководство обсуждало гибель в зоне конфликта двух грузинских солдат, оно пришло к мнению, что предпочтительнее «ответить терпением».
Однако вечером того же дня, рассказал Гогава, а именно в 23.45, поступил приказ главнокомандующего Саакашвили «подавить огневые точки противника», после чего грузинская сторона открыла огонь.
На заседании комиссии экс-начальник объединенного штаба сказал, что в разговоре с тогдашним президентом «предупредил того о рисках эскалации» после открытия огня.
«В итоге мы не смогли пройти по лезвию ножа, как это удавалось раньше», – сказал генерал.
Накануне на заседании этой комиссии премьер-министр того периода Зураб Ногаидели сказал, что Саакашвили намеревался пойти на вооруженный конфликт в Южной Осетии еще в 2006 году, что удалось предотвратить.