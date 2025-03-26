В Грузии раскрыли планы Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Выступая перед парламентской комиссией, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима, в том числе обстоятельства войны-2008, Ногаидели заявил, что в 2006 году «Грузия была на грани очень серьезного конфликта» против Южной Осетии.

Бывший премьер отметил, что планы Саакашвили в 2006 году строились на фоне «контрпродуктивных, ненужных заявлений» министров силового блока против Южной Осетии (Цхинвальского региона, как называют бывшую грузинскую АО в Тбилиси).

«Фактически мы были на грани вооруженного конфликта, который удалось предотвратить», – сказал Ногаидели.

Отвечая на вопрос главы парламентской комиссии, вице-спикера Теи Цулукиани, как удалось предотвратить начало конфликта, Ногаидели сказал: «Дракой».

По его словам, «это не была рукопашная с Саакашвили, но бывшего президента пришлось настойчиво убеждать отказаться от планов (напасть на Южную Осетию)».

Бывший премьер сказал, что некоторые решения Саакашвили можно назвать «близкими к сумасшедшими».

Напомним, в Грузии создали комиссию по расследованию преступлений действовавшего в 2003-2012 годах режима Саакашвили.