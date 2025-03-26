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В Грузии раскрыли планы Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили намеревался пойти на вооруженный конфликт в Южной Осетии еще в 2006 году, заявил занимавший тогда пост премьера Зураб Ногаидели. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая перед парламентской комиссией, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима, в том числе обстоятельства войны-2008, Ногаидели заявил, что в 2006 году «Грузия была на грани очень серьезного конфликта» против Южной Осетии.
Бывший премьер отметил, что планы Саакашвили в 2006 году строились на фоне «контрпродуктивных, ненужных заявлений» министров силового блока против Южной Осетии (Цхинвальского региона, как называют бывшую грузинскую АО в Тбилиси).
«Фактически мы были на грани вооруженного конфликта, который удалось предотвратить», – сказал Ногаидели.
Отвечая на вопрос главы парламентской комиссии, вице-спикера Теи Цулукиани, как удалось предотвратить начало конфликта, Ногаидели сказал: «Дракой».
По его словам, «это не была рукопашная с Саакашвили, но бывшего президента пришлось настойчиво убеждать отказаться от планов (напасть на Южную Осетию)».
Бывший премьер сказал, что некоторые решения Саакашвили можно назвать «близкими к сумасшедшими».
Напомним, в Грузии создали комиссию по расследованию преступлений действовавшего в 2003-2012 годах режима Саакашвили.