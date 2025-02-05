Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Парламент Грузии утвердил комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
Временная парламентская комиссия «по расследованию действовавшего в 2003-2012 годах режима и деятельности политически ответственных лиц режима» утверждена в среду высшим законодательным органом Грузии сроком на шесть месяцев, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отмечается, что комиссия «точно и прозрачно изучит и оценит деятельность режима с целью превенции стоящих перед Грузией в политическом и экономическом отношении опасностей».
Комиссия учреждается в связи с тем, что в 2003-2012 годах тогдашние власти «совершили множество преступлений перед государством и народом».
Подчеркивается, что после смены властей в 2012 году политическая сила, возглавлявшая страну в период с 2003 по 2012 годы, «открыто противостоит национальным интересам Грузии» и мешает «оздоровлению политической системы».
Необходимость создания комиссии также объясняется тем, что новое поколение грузин не знает о преступной деятельности «Единого национального движения».
Ранее лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей с 2012 года «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что «комиссия в течение шести месяцев подготовит заключение, которое утвердит парламент на сессии в сентябре».
«Рекомендации с учетом Конституции Грузии по мерам политического и правового реагирования будут переданы Генеральной прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам с целью обеспечения наказания преступников», – сказал Мамука Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что в направлении изучения парламентской комиссией обстоятельств войны с Россией 2008 года «во избежание спекуляций адресатами не будут военачальники и солдаты».