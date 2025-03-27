Грузинский генерал: Саакашвили открыл огонь в 2008 году вопреки мнению военных

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Генерал выступил перед парламентской комиссией, которая расследует преступную деятельность саакашвилевского режима. Он рассказал, что 7 августа, когда военное руководство обсуждало гибель в зоне конфликта двух грузинских солдат, оно пришло к мнению, что предпочтительнее «ответить терпением».

Однако вечером того же дня, рассказал Гогава, а именно в 23.45, поступил приказ главнокомандующего Саакашвили «подавить огневые точки противника», после чего грузинская сторона открыла огонь.

На заседании комиссии экс-начальник объединенного штаба сказал, что в разговоре с тогдашним президентом «предупредил того о рисках эскалации» после открытия огня.

«В итоге мы не смогли пройти по лезвию ножа, как это удавалось раньше», – сказал генерал.

Накануне на заседании этой комиссии премьер-министр того периода Зураб Ногаидели сказал, что Саакашвили намеревался пойти на вооруженный конфликт в Южной Осетии еще в 2006 году, что удалось предотвратить.