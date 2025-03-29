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США призвали французские компании отказаться от инклюзивности
США потребовали от французских компаний отказаться от политики инклюзивности
Американское посольство во Франции направило письмо французским компаниям с призывом отказаться от политики инклюзивности в рамках программы DEI, угрожая прекратить сотрудничество в случае отказа, сообщила газета Figaro.
Газета пишет, что письмо было отправлено американским посольством во Франции, в котором предприятиям предложено как можно быстрее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжать сотрудничество с федеральным правительством США. Фирмам дали пять дней для заполнения формуляра, подтверждающего их соответствие американским законам, которые противодействуют программам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости» .
В посольстве США не подтвердили факт отправки письма, но отметили, что они изучили 15,6 тыс. зарубежных контрактов, включая займы и помощь. Тем временем, министерство финансов Франции, в лице его главы Эрика Ломбара, заявило, что он напомнит американским коллегам о различиях в ценностях между двумя странами.
Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал инициативу США, указав, что Вашингтон не поддерживает политику Франции, связанную с леволиберальными ценностями. Он отметил, что Трамп серьезно настроен против таких идеалов и не поддерживает курс президента Франции Эммануэля Макрона.
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