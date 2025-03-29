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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    29 марта 2025, 14:34 • Новости дня

    США призвали французские компании отказаться от инклюзивности

    США потребовали от французских компаний отказаться от политики инклюзивности

    Tекст: Вера Басилая

    Американское посольство во Франции направило письмо французским компаниям с призывом отказаться от политики инклюзивности в рамках программы DEI, угрожая прекратить сотрудничество в случае отказа, сообщила газета Figaro.

    Газета пишет, что письмо было отправлено американским посольством во Франции, в котором предприятиям предложено как можно быстрее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжать сотрудничество с федеральным правительством США. Фирмам дали пять дней для заполнения формуляра, подтверждающего их соответствие американским законам, которые противодействуют программам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости» .

    В посольстве США не подтвердили факт отправки письма, но отметили, что они изучили 15,6 тыс. зарубежных контрактов, включая займы и помощь. Тем временем, министерство финансов Франции, в лице его главы Эрика Ломбара, заявило, что он напомнит американским коллегам о различиях в ценностях между двумя странами.

    Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал инициативу США, указав, что Вашингтон не поддерживает политику Франции, связанную с леволиберальными ценностями. Он отметил, что Трамп серьезно настроен против таких идеалов и не поддерживает курс президента Франции Эммануэля Макрона.

    Президент США отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной,

    Федеральный бюджет США пополнится на 145 млн долларов благодаря отказу от политики инклюзивности в ряде министерств.

    депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы, так как, по его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки.

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Коментарии (20)
    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

    Коментарии (14)
    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для Украины.

    Макрон заявил о планах разместить французских и британских военных в стратегически важных местах на Украине. Эти силы поддержки, по его словам, не будут миротворческими и не заменят украинские вооруженные силы на линии фронта. Размещение будет осуществлено в стратегически важных точках, которые Франция и Британия определят совместно с украинскими властями, сообщает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут заменять украинских военных, а их присутствие будет носить сдерживающий характер. «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения», – заявил он, добавив, что решение о размещении будет приниматься совместно с украинскими партнерами.

    Эти меры рассматриваются как часть предоставления гарантий безопасности для Украины, обсуждаемая в рамках саммита, прошедшего в Париже. Саммит «коалиции желающих» был посвящен обсуждению поддержки Украины и обеспечения ее безопасности в условиях продолжающегося конфликта в регионе.

    Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.

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    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

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    26 марта 2025, 23:04 • Новости дня
    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки

    Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки

    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.

    На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.

    Ранее президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

    Коментарии (5)
    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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    26 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Трамп предложил способ для борьбы с бездомными

    CBS: Трамп предложил переселять бездомных в лагеря для принудительного лечения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения подходов к борьбе с бездомными в стране, сообщил телеканал CBS.

    Как сообщил CBS, новый план сосредоточен не на предоставлении социального жилья, а на принудительном переселении бездомных в специально организованные лагеря и обязательном лечении психических расстройств и наркозависимости, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, в предыдущие десятилетия политика США акцентировалась на обеспечении бездомных социальным жильем. Но несмотря на отсутствие официального объявления о смене курса, Белый дом сейчас прорабатывает возможность пересмотра текущих социальных программ. Чиновники заявляют о готовности к нововведениям, которые помогут более эффективно подходить к вопросу лечения психологических проблем и зависимостей среди бездомных.

    Ранее статистика министерства жилищного строительства и городского развития США подтвердила рост числа бездомных в стране до исторического максимума. В сентябре Wall Street Journal сообщала, что количество бездомных в США достигло 550 тыс. человек.

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    27 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США

    Трамп намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады за вред США

    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В социальной сети Truth Social президент США сообщил о возможных мерах против Европейского союза и Канады, передает ТАСС.

    По словам президента, если эти государства решат объединиться с целью нанести экономический ущерб США, то Вашингтон ответит введением более жестких пошлин, чем запланированы сейчас.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    28 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

    Вэнс заявил, что Гренландия может стать независимой и присоединиться к США

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции по итогам визита на остров, подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать военную силу для достижения этой цели. Он выразил уверенность, что жители острова примут решение о самоопределении и независимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что США готовы к диалогу с местным населением для контролирования острова.

    Вэнс также отметил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако планируется инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые находятся на острове. Он подчеркнул, что общие цели потребуют вложения значительных ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения безопасности в свете растущих рисков со стороны Китая и России. Джей Ди Вэнс подчеркнул важность лидерства США в Арктике на следующее поколение, отметив, что американцы должны осознавать необходимость арктической миссии страны.

    Ранее визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов.

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

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    27 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике

    The Independent: Автомобильные пошлины Трампа стали сильным ударом по экономике

    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США, пишет The Independent.

    Великобритания столкнулась с серьезным экономическим вызовом из-за решения президента США Дональда Трампа, который объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт автомобилей и легких грузовиков в США, передает The Independent.

    Издание отмечает, что это решение является частью продолжающейся торговой войны, инициированной администрацией Трампа.

    Особое беспокойство вызывает влияние этой меры на британскую экономику, так как США являются крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Великобритании.

    Теневой торговый секретарь Эндрю Гриффит назвал эту новость «тревожной» и подчеркнул, что британские рабочие места находятся под угрозой. Он критиковал политику нынешнего правительства, утверждая, что оно не разработало эффективного плана переговоров с администрацией Трампа.

    Офис бюджетной ответственности Великобритании ранее снизил прогноз экономического роста страны вдвое, а введение пошлин, по мнению экспертов, может полностью нивелировать бюджетные резервы канцлера Рэйчел Ривз.

    Несмотря на текущие переговоры между Великобританией и США, результаты их пока остаются неясными.

    Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили. Он объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН

    Трамп отказался номинировать Стефаник постпредом США при ООН

    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы сохранить ее ключевую роль в Конгрессе для поддержки республиканского большинства и продвижения экономической политики.

    Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отказался от намерения выдвинуть конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение было принято для сохранения ее места в Палате представителей, где она играет важную роль в поддержке его политической программы.

    Он подчеркнул, что Элиз Стефаник с самого начала была важной частью его команды, также отметил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы она продолжила помогать ему в обеспечении исторического сокращения налогов, создании рабочих мест и достижении рекордного экономического роста.

    «Я не хочу рисковать ее местом в Палате представителей, уверен в ее победе на перевыборах», – добавил Трамп.

    В своей записи в Truth Social Трамп также отметил, что «есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН».

    Между тем телеканал CBS сообщил, ссылаясь на источники, что уход Стефаник из Конгресса мог бы ослабить республиканское большинство, так как отрыв от демократов составляет всего несколько голосов.

    Элиз Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, занимает высокое положение среди республиканцев в нижней палате Конгресса.

    Ранее Guardian сообщала о том, что угрозы поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву, однако позже поменяла позицию.

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    27 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине

    Bloomberg сообщило о намерении Макрона требовать от России «обязательств» по Украине

    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен потребовать через президента США Дональда Трампа, чтобы Россия «взяла на себя обязательства» по украинскому урегулированию, сообщил чиновник из канцелярии Макрона.

    В Париже в четверг состоится саммит «коалиции желающих», в его рамках будут обсуждаться возможные меры, которые Европа может предпринять для поддержки Киева. В частности, будет обсуждаться возможность размещения «миротворческих» сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По информации из канцелярии Макрона, в разговоре с президентом США французский лидер намерен акцентировать внимание на том, что Европа готова сделать для обеспечения безопасности Украины. «И потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», – сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

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