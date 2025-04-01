The Hill: Демократы готовились к смерти Байдена перед выборами

The Hill: Демократы скрывали старение Байдена и готовились к его смерти

Tекст: Вера Басилая

В книге «Борьба: Внутри самой дикой битвы за Белый дом» старший политический обозреватель газеты The Hill Эми Парнес и старший политический обозреватель телеканала NBC News Джонатан Аллен пишут, что демократы начали выражать беспокойство о состоянии Байдена еще в апреле 2023 года, когда тот объявил о своих планах на второй президентский срок, передает ТАСС.

В то время как демократы активно скрывали признаки старения Байдена, гримируя его перед каждым публичным выступлением и используя скрытые телесуфлеры, руководство партии сомневалось в его физических и ментальных возможностях. Авторы книги заявляют, что в 2023 году был разработан план на случай смерти Байдена или его замены, в том числе имели список контактов республиканских судей Верховного суда для быстрой организации присяги вице-президента Камалы Харрис.

Несмотря на это, ближайшие помощники экс-президента и его жена настаивали на его участии в выборах, заверяя в его способности выполнять функции на втором сроке. По словам одного из друзей Байдена и Барака Обамы, решение идти на второй срок стало «первородным грехом», приведшим к поражению демократов на выборах.

Ранее сообщалось, что Джо Байден будет участвовать в организации избирательных кампаний Демократической партии и сборе средств на их проведение.

Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в бездействии на посту президента, заявив, что администрацией фактически руководила его супруга, что привело к экономическим проблемам.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что прошлые заявления о работоспособности и когнитивном состоянии Байдена являются ложью, однако журналисты в частных беседах признают его некомпетентность.

Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом группа влиятельных демократов попросила Байдена снять свою кандидатуру с выборов.



