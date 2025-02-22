Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала ложью заявления о работоспособности Байдена

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила на консервативной конференции в столичном округе, где заявила, что заявления о работоспособности и когнитивном состоянии Джо Байдена были ложными. По ее словам, многие журналисты знали о некомпетентности экс-президента, но не сообщали об этом публично, передает РИА «Новости».

Левитт подчеркнула, что в частных беседах журналисты признают правду о том, что в Белом доме отсутствовала четкая структура управления, и многие сотрудники не появлялись до полудня. Она также обвинила СМИ в продвижении ложных представлений о Байдене.

Вопросы о здоровье и работоспособности Байдена поднимались неоднократно, поскольку он был старейшим президентом США на момент его пребывания в должности. Байден публично терял равновесие, путал стороны и допускал оговорки. В ходе расследования нарушений при хранении секретных документов прокурор описал Байдена как «пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью».

После неудачных дебатов с Трампом, Байден потерял шансы на переизбрание. Его супруга Джилл помогала ему в публичных ситуациях. После инаугурации президента США Байден исчез из публичного поля.

Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне в центре внимания оказалось состояние здоровья Байдена, вместо ожидаемых мер против России и Китая.

После дебатов с Дональдом Трампом группа влиятельных демократов попросила Байдена снять свою кандидатуру с выборов.