Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
WP: Группа влиятельных спонсоров демократов призвала Байдена сняться с выборов
Группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post, в письме говорится, что они с уважением призывают Байдена отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради демократии и будущего страны», – приводит издание выдержку из письма, передает ТАСС.
Отмечается, что письмо подписали 168 человек.
Ранее Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».
Накануне Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.