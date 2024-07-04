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    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    4 июля 2024, 20:44 • Новости дня

    Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден признал свои неудачи на дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что «облажался».

    В интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, Байден признал совершенную ошибку, предварительно списывав ее на усталость, вызванную поездками в Европу, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям американских СМИ, в ходе видеоконференции с штабом и нацкомитетом демократической партии, Байден заявил о намерении продолжать борьбу и остаться в гонке, несмотря на возможные призывы к отставке.

    Белый дом заявил, что Байден остроумен и не собирается сниматься с выборов, несмотря на критику его выступления на дебатах с Трампом. Ситуация может измениться на съезде в августе, где демократы имеют теоретическую возможность выдвинуть другого кандидата.

    Ранее газета Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов.


    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    2 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом достиг нового минимума

    Рейтинг одобрения Байдена после дебатов с Трампом упал до минимума
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после первых президентских дебатов достиг нового минимума, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

    Согласно опросу, экс-президент Дональд Трамп опережает своего конкурента на шесть пунктов – 49% к 43%. Также три четверти американских избирателей считают, что у Демократической партии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы кандидатом на выборах был не Байден, передает ТАСС.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    2 июля 2024, 06:17 • Новости дня
    Израильский министр выразил желание увидеть Ле Пен президентом Франции

    Израильский министр Шикли заявил о желании увидеть победу Ле Пен и Трампа на президентских выборах во Франции и США

    Tекст: Антон Антонов

    Для Израиля стали бы положительными результатами победа Марин Ле Пен и Дональда Трампа на президентских выборах во Франции и США, заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

    Как заявил министр, президентство Ле Пен стало бы «отличным» результатом выборов для Израиля. «С десятью восклицательными знаками», – добавил он. Шикли, который представляет правую партию «Ликуд», полагает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет его точку зрения, передает РИА «Новости».

    Шикли указал, что Ле Пен поддерживает борьбу Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также участвовала в шествии против антисемитизма в Париже, на котором не было действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Министр также отметил, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. Оценивая политику нынешней администрации США, Шикли сказал, что та является проблематичной для Израиля.

    Напомним, правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


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    2 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отвергла предположения о деменции у Байдена

    Белый дом заявил, что у Байдена нет деменции
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о дегенеративных заболеваниях, Жан-Пьер сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер заверила, что Белый дом «прозрачен» в вопросах о состоянии здоровья Байдена, публикует отчеты врачей, «специалисты считают, что проведения проверки его когнитивных способностей «не требуется», передает ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах. Она заверила, что Байден «не принимал никаких препаратов в тот день».

    Жан-Пьер утверждает, что видео, на которых президент США представляется потерянным, являются «дешевыми подделками», «нацеленной на президента атакой по дезинформации». В Белом доме не жалеют о своих высказываниях о «дешевых фейках».

    При этом Жан-Пьер признала, что вопросы о выступлении американского лидера нельзя назвать «несправедливыми». Она заявила: «Это была плохая ночь». Белый дом понимает беспокойство общественности по поводу выступления Байдена на дебатах, но он не отказывается от участия в выборах. Жан-Пьер утверждает, что Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, хотя и признала его возраст и «замедление».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению возможной замены действующего кандидата кем-то другим.

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    2 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Штаб Байдена сообщил о рекордном сборе средств после дебатов

    WP: Штаб Байдена утверждает, что дни после дебатов стали рекордными для сбора средств

    Штаб Байдена сообщил о рекордном сборе средств после дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предвыборная кампания президента США Джо Байдена в ответ на обеспокоенность демократов его слабым выступлением на предвыборных дебатах заявляет, что собрала почти 40 миллионов долларов пожертвований за несколько дней после них, сообщает издание Washington Post.

    Представители штаба Байдена сообщили, что четверг на прошлой неделе, когда состоялись дебаты, стал лучшим днем для сбора средств за всю кампанию, а пятница – вторым, передает РИА «Новости».

    Как пишет WP, штаб Байдена превозносит свои успехи в сборе средств, пытаясь убедить всех в способности действующего президента обеспечить финансирование для ведения предвыборной кампании. Всего во втором квартале кампания Байдена собрала 264 млн долларов, что на 75 млн долларов больше, чем в первом.

    Ранее стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена.

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    1 июля 2024, 23:43 • Новости дня
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден стал жертвой людей, которые привели его к власти «в абсолютно бессознательном состоянии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сказала, что должно быть жалко людей, которые «стали его жертвами», но и сам Байден оказался «жертвой», учитывая, в каком состоянии он «выбирался» и «дошел до конца своего срока», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По ее словам, людей вовлекли в «американскую авантюру под названием Украина». Как заявила Захарова, «это были американские демократы, либеральные демократы». Она считает, что «все это началось» со времен вице-президентства Байдена.

    Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня
    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

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    2 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Бывшая няня рассказала о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывшая няня по имени Элиза Куни сообщила журналу Vanity Fair о том, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший совершал домогательства в отношении нее.

    Она работала в семье Кеннеди с 1998 года. По словам Куни, в один из дней Кеннеди-младший гладил ей ногу за столом, а также начал прикасаться к ней, когда она возвращалась с занятий йогой в спортивном костюме, передает РИА «Новости».

    Няня рассказала о произошедшем только в 2017 году, когда движение #MeToo набирало популярность, и лишь матери. Мать няни, Холли Куни, отметила, что она была удивлена, но не шокирована произошедшим, из-за того, что знала о привилегированном мире, в котором они жили.

    Когда Роберт Кеннеди-младший объявил о своем желании баллотироваться на пост президента в 2023 году, Элиза рассказала о произошедшем двум близким друзьям и адвокату. Адвокат считал, что у нее есть основания для иска против кандидата, однако Элиза отказалась от этой идеи.

    Ранее Кеннеди-младший призвал Белый дом начать мирные переговоры с Россией.

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    3 июля 2024, 18:38 • Новости дня
    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента

    Байден обсудил со сторонником необходимость продолжать предвыборную гонку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов, сообщает газета New York Times.

    Байден подчеркнул, что понимает проблемы и решает, стоит ли продолжать предвыборную гонку/ Для этого ему необходимо восстановить свои позиции после катастрофического выступления на дебатах, чтобы убедить избирателей в своей пригодности для должности президента, передает РИА «Новости».

    По словам анонимного сторонника Байдена, следующие выступления президента, включая запланированное интервью с телеканалом ABC в пятницу, должны быть успешными, чтобы он смог вернуть поддержку избирателей. Высокопоставленный советник Байдена подчеркнул, что президент осознает политические проблемы, с которыми он сталкивается.

    Отмечается, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, проходивших в Атланте. СМИ обсуждают возможность замены Байдена другим кандидатом со стороны Демократической партии на съезде в августе.


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    3 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Хантер Байден стал участвовать в общении отца с командой в Белом доме

    NBC News сообщил об участии Хантера Байдена в общении президента США с помощниками в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    В общении президента США Джо Байдена со своими помощниками в Белом доме начал участвовать его сын Хантер, сообщает NBC News.

    Хантер Байден стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома. Некоторых членов команды Байдена удивило его присутствие. По данным источников NBC News, Хантер Байден консультирует своего отца с тех пор, как семья собралась в Кэмп-Дэвиде в выходные после дебатов, передает ТАСС.

    Напомним, жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Сообщалось, что демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом, но семья убеждает Байдена не сниматься с выборов.


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    2 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    СМИ: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

    Axios: Провал Байдена на дебатах с Трампом вызвал раскол в Белом доме

    Tекст: Александра Юдина

    Провальное выступление действующего президента США Джо Байдена во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом привело к расколу в Белом доме, сообщает корреспондент портала Axios Алекс Томпсон.

    По словам журналиста, ряд сотрудников Белого дома деморализованы, а другие чиновники не придают значения провалу Байдена, что привело к расколу, передает ТАСС.

    Корреспондент отмечает, что люди «наверху» иногда не понимают, насколько недовольны те, кто находится ниже них по должности.

    Томпсон добавил, что между семьей Байдена и сотрудниками его администрации есть «невероятный разрыв».

    Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.

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    2 июля 2024, 04:25 • Новости дня
    Суд в США объявил о снятии введенного Байденом запрета на экспорт СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Окружной суд штата Луизиана заявил, что считает необходимым снять запрет на экспорт СПГ, который ввела администрация Джо Байдена.

    Суд полагает, что «истцы имеют право на досудебное снятие запрета». В связи с этим суд решил удовлетворить «ходатайство о немедленном полном снятии запрета», передает РИА «Новости».

    Напомним, 16 американских штатов через суд потребовали отменить запрет Байдена на контракты об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). С помощью запрета Байден перед выборами пытается стабилизировать цены на бензин и снизить инфляцию.


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    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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