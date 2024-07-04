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Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.
Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.
«Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».
Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.
В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.
СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.