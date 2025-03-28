Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Посольство РФ обвинило Лондон и Париж в попытке срыва урегулирования на Украине
Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.
Посольство России в Великобритании обвинило Париж и Лондон в срыве мирного процесса на Украине. В комментарии посольства говорится, что создание «коалиции желающих» для поддержки Киева является попыткой подорвать мирное урегулирование конфликта. По словам российских дипломатов, военные планы и мероприятия, организованные европейскими странами, будут бесплодными, передает ТАСС.
В сообщении также подчеркивается, что сценарий размещения западных стран на территории Украины неприемлем для России, так как это может привести к прямому столкновению с НАТО. Дипломаты добавили, что «заигравшиеся в войнушку» европейские элиты не достигнут желаемого результата такими действиями.
Российская сторона обеспокоена возможностью усиления напряженности в регионе и призывает международное сообщество к осторожности и соблюдению мирных инициатив.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.