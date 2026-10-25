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В Крыму ввели ограничения на потребление электричества
Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества
На всей территории Крыма введены ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова, сообщило республиканское министерство топлива и энергетики.
Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.
В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.
Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.