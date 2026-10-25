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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    25 октября 2026, 10:09 • Новости дня

    В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Tекст: Вера Басилая

    На всей территории Крыма введены ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова, сообщило республиканское министерство топлива и энергетики.

    Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.

    В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

    Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.

    Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

    24 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь и Республика Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру, подача энергии уже восстановлена.

    «В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

    Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

    На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

    В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

    Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе введен график отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

    По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Жизненно важные объекты Севастополя подключили к электроснабжению

    В Севастополе восстановили электроснабжение критически важных объектов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключили к электроснабжению по резервным схемам.

    Все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключены к электроснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты», – написал Развожаев.

    Ожидается, что в большей части города электроэнергия появится ориентировочно после 19:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава республики Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения.

    В среду российские системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Севастополь.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    23 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за поджог релейных шкафов в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд приговорил Александра Маракина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение теракта на железнодорожной станции в Крыму.

    Осужденный совершил поджог релейных шкафов за вознаграждение в размере 100 долларов, передает РИА «Новости». «В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – сообщил представитель суда. Он добавил, что приговор в законную силу еще не вступил.

    В марте 2025 года знакомый предложил Маракину поджечь железнодорожное оборудование, пообещав разделить оплату в 200 долларов поровну. Сообщники спрятали в лесопосадке пакет с зажигательной смесью и монтировкой, а на следующий день совершили поджог. Их действия причинили значительный материальный ущерб и создали угрозу гибели человека, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Андрея Артищука к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщил о задержании троих подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

    Во вторник следователи обвинили троих несовершеннолетних жителей Краснодарского края в совершении террористического акта.

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    22 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму

    МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

    МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.

    Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.

    Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

    Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    24 октября 2026, 11:52 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на подачу света и воды

    Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях за пределами региона из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды», – написал Аксенов.

    По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы, все службы находятся на местах. Графики отключений будут опубликованы на официальных информресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

    В четверг в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    22 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Алупке на южном берегу Крыма река Хара-Баир вышла из берегов из-за сильных дождей, вода затапливает дома и придомовые территории, сообщило республиканское управление МЧС.

    Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».

    Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.

    «Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.

    Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.

    В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд дал 18 лет тюрьмы третьему фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы за участие в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Ананьеву по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Первые четыре года он отбудет в тюрьме.

    Уголовные дела в отношении Ананьева, а также Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее Боднарь и Шевченко получили 13 и 10 лет лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Ананьева 22 года заключения.

    В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд направили три уголовных дела, касающиеся покушения на Аксенова.

    В апреле того же года подозреваемая в покушении дала признательные показания.

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    23 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Улицы Севастополя получили имена погибших участников СВО

    Развожаев: Семь улиц Севастополя получили имена погибших участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе семь улиц назвали в честь погибших участников специальной военной операции, награжденных орденами Мужества, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Улицы назовем в честь участников специальной военной операции, награжденных Орденом Мужества: улица Игоря Русанова, улица Алексея Шишкича, улица Петра Аникина, улица Федора Грабовецкого, улица Антона Прута, улица Дмитрия Рыбалко, улица Владимира Стельма. Это наша дань памяти погибшим воинам», – указал Развожаев в Max.

    Губернатор также уточнил, что помимо новых улиц в Севастополе появятся скверы, названные в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и адмирала Балтина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    В мае «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию в память о погибшем в Донецкой народной республике бойце спецоперации.

    В январе в регионах стартовала патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» для помощи ветеранам и семьям военнослужащих.

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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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    25 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Севастополь перешел на график подачи электричества после атаки ВСУ

    В Севастополе ввели график подачи электричества после атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе ввели график временных ограничений электроснабжения из-за возникшего перегруза после атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «К сожалению, сейчас на линии вновь возникла перегрузка. По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения «3 через 3», – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Развожаев поручил максимально ограничить энергоснабжение промышленных объектов и торговых центров. Высвобождающиеся мощности будут направлены в жилые дома.

    В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город. Севастополь временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к двум часам ночи – до девяти утра практически весь город был со светом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор сообщил о введении графика отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Развожаев заявил о подключении критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в Севастополе к электроснабжению по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона после атаки беспилотника ВСУ.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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