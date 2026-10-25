Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

Tекст: Вера Басилая

Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.

В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.

Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.