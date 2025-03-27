Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины

Tекст: Ольга Иванова

Макрон заявил о планах разместить французских и британских военных в стратегически важных местах на Украине. Эти силы поддержки, по его словам, не будут миротворческими и не заменят украинские вооруженные силы на линии фронта. Размещение будет осуществлено в стратегически важных точках, которые Франция и Британия определят совместно с украинскими властями, сообщает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что эти силы не будут заменять украинских военных, а их присутствие будет носить сдерживающий характер. «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения», – заявил он, добавив, что решение о размещении будет приниматься совместно с украинскими партнерами.

Эти меры рассматриваются как часть предоставления гарантий безопасности для Украины, обсуждаемая в рамках саммита, прошедшего в Париже. Саммит «коалиции желающих» был посвящен обсуждению поддержки Украины и обеспечения ее безопасности в условиях продолжающегося конфликта в регионе.

Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.