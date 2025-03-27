Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта, заявил французский президент Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для Украины.
Макрон заявил о планах разместить французских и британских военных в стратегически важных местах на Украине. Эти силы поддержки, по его словам, не будут миротворческими и не заменят украинские вооруженные силы на линии фронта. Размещение будет осуществлено в стратегически важных точках, которые Франция и Британия определят совместно с украинскими властями, сообщает ТАСС.
Макрон подчеркнул, что эти силы не будут заменять украинских военных, а их присутствие будет носить сдерживающий характер. «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения», – заявил он, добавив, что решение о размещении будет приниматься совместно с украинскими партнерами.
Эти меры рассматриваются как часть предоставления гарантий безопасности для Украины, обсуждаемая в рамках саммита, прошедшего в Париже. Саммит «коалиции желающих» был посвящен обсуждению поддержки Украины и обеспечения ее безопасности в условиях продолжающегося конфликта в регионе.
Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.