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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня

    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

    Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Елисейском дворце два гвардейца почетного караула упали в обморок.

    Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

    «На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

    После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

    Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

    В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции

    Опрос оценил поддержку Лагард на президентских выборах во Франции в 14%

    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Уходящая с поста председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард могла бы выступить наравне с кандидатом от правоцентристов Эдуаром Филиппом в случае участия в президентских выборах во Франции.

    В случае выдвижения своей кандидатуры на выборах в следующем году Лагард получила бы около 14% голосов в первом туре, немного опередив Филиппа с его 13,5%, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса Politico.

    При этом оба кандидата уступили бы лидеру крайне правых Марин Ле Пен и представителю левых Жан-Люку Меланшону, которые прошли бы во второй тур.

    Лагард, занимавшая пост министра экономики Франции при бывшем президенте Николя Саркози, должна покинуть ЕЦБ 7 февраля. Это произойдет примерно за месяц до того, как потенциальные кандидаты должны официально объявить о намерении баллотироваться.

    «Я сказала, что хочу вернуть себе свободу слова, свободу заниматься вопросами, которые не касаются денежно-кредитной политики, и это то, что я хочу делать», – заявила Лагард в ответ на вопрос о возможном участии в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дзюдоист Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году. В прошлом месяце председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о решении досрочно покинуть свой пост ради большей свободы слова. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал уходящую в отставку Лагард измученной неверными решениями Евросоюза.

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    12 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Le Parisien: Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    В среду во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Один из солдат пошатнулся, опустил саблю и упал в обморок. Президент Франции и еще несколько человек бросились к нему на помощь.

    Через несколько мгновений сознание потерял второй гвардеец. Сотрудники резиденции эвакуировали обоих военнослужащих, информация об их состоянии здоровья отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации на фоне волны погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков.

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    12 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны

    WSJ: Вэнс допустил прямые переговоры с Ираном для завершения войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником для завершения войны.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником из службы безопасности в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии.

    «По мнению некоторых американских чиновников, стать лицом иранской дипломатии может быть политически рискованно для вице-президента», – пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, Вэнс готов стать главным переговорщиком с Ираном в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп заверил своих главных помощников в открытости для возобновления переговоров с Ираном со стороны Вэнса и наделил его соответствующими полномочиями.

    Американские чиновники подчеркнули предварительный характер обсуждений о направлении Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговоров. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи заявил об отсутствии переговоров с Вашингтоном.

    В октябре Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

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    12 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генсек ЛАГ Фахми призвал оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество принять срочные меры для оказания гуманитарной помощи сектору Газа.

    Генсек обратил внимание на острую нехватку медикаментов, питьевой воды и продовольствия в палестинском эксклаве, пишет Anadolu.

    «Действуйте незамедлительно и скоординированно, чтобы оказать всю возможную поддержку для спасения жизней и доставки срочной гуманитарной помощи жертвам», – призвал он.

    В связи с чрезвычайной ситуацией ЛАГ выступила с инициативой создания Сети экстренной гуманитарной помощи, к которой приглашаются все профильные организации.

    Фахми подчеркнул, что из-за проливных дождей и наводнений разрушены 40 тыс. временных укрытий и 70 тыс. палаток. В результате пострадали более 200 тыс. палестинцев, тысячи семей остались без крыши над головой и средств обогрева.

    С октября 2023 года в результате израильских атак погибли 74 653 человека, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры оценивается ООН в 71,4 млрд долларов. При этом Израиль продолжает препятствовать ввозу согласованных объемов продовольствия и стройматериалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных лиц.

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    12 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Вооруженные люди на мопедах ограбили ювелирный магазин De Beers в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Парижа четверо вооруженных автоматами мужчин совершили налет на ювелирный бутик международной корпорации De Beers, похитив драгоценности на сумму свыше миллиона евро, сообщили СМИ.

    Как передает радиостанция Europe 1, четверо преступников с длинноствольным оружием типа автомата Калашникова ворвались в магазин недалеко от Вандомской площади и скрылись с добычей на двух мощных мопедах, передает РИА «Новости».

    В настоящее время злоумышленников разыскивает парижская полиция. По предварительной оценке, сумма похищенного может превышать миллион евро.

    Международная корпорация De Beers, основанная в ЮАР в 1888 году, занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пятеро вооруженных злоумышленников похитили украшения и до 50 кг золота при налете на ювелирный завод во французском Безансоне.

    В сентябре злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin в швейцарском городе Ле-Локль.

    В январе двое грабителей забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

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    12 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Al Jazeera: Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку на фоне обострения боев между международно признанным правительством и силами движения «Ансар Алла».

    Представитель хуситов назвал заявления Эр-Рияда «ложью» и отметил, что беспилотник атаковал насосную станцию в Янбу на побережье Красного моря, а по аэропорту Эр-Рияда выпустили три крылатые ракеты, пишет Al Jazeera.

    Ранее силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате трех ракет, летевших на Эр-Рияд, и беспилотников, направленных на Мекку и южные регионы. Власти королевства заявили, что обломки двух баллистических ракет упали в деревне Сабуха в провинции Мекка, назвав это вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

    Бои в Йемене усилились. Представитель йеменской армии Маджед Абдулла аль-Нузаили сообщил о гибели и ранении как минимум 138 бойцов хуситов и проведении сотен атак. Силы коалиции нанесли 23 авиаудара.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об успешном ракетном ударе по командному центру коалиции в районе Эль-Бурайка в Адене.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв конфликта возросло до 11 755 человек. С начала августа свои дома покинули более 320 тыс. человек, удары наносятся по медучреждениям и машинам скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Алла» сообщили о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам.

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    12 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Солдат ЦАХАЛ обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Israel National News: Солдаты ЦАХАЛ удалили Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы получили указание удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак, пишет местная пресса.

    Инструкция последовала за заявлениями в сети о том, что иранские хакеры якобы получили доступ к кондиционерам на военных базах и использовали их датчики для картографирования внутренних помещений и даже создания их изображений, сообщает Israel National News со ссылкой на публикацию в соцсетях.

    В публикации издания также отмечается, что иранцы опубликовали фото, якобы демонстрирующие их возможности. Однако, военные чиновники Израиля отрицают сообщения об шпионаже, а связь между предполагаемым приказом об удалении и опасениями по поводу иранского вмешательства остается неподтвержденной, подчеркивает Israel National News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    На прошлой неделе американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием критической инфраструктуры.

    В прошлом месяце Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки военных баз США.

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    12 ноября 2026, 11:13 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала командира бригады ХАМАС в больнице Газы

    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира бригады ХАМАС в больнице Газы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильские военные и служба безопасности нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, уничтожив командира бригады палестинского движения ХАМАС.

    Удар по высокопоставленному командиру и другим представителям военного крыла ХАМАС на территории медицинского комплекса в Хан-Юнисе был нанесен в среду поздно вечером, пишет Israel National News.

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что боевики использовали больницу в качестве командного центра для планирования атак против израильских военнослужащих и государства. Кроме того, палестинское движение хранило на территории комплекса оружие, а службы внутренней безопасности и разведки ХАМАС проводили там допросы и пытки.

    Медицинские помещения также применялись в качестве наблюдательных пунктов и укрытий. Военные подчеркнули, что подобные действия представляют собой грубое нарушение международного права и циничное использование гражданской инфраструктуры. Перед атакой израильские силы приняли меры для снижения ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа. В сентябре израильские военные ликвидировали командира снайперов палестинской группировки в районе Хан-Юниса. В прошлом году армия Израиля уничтожила главу военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.

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    12 ноября 2026, 10:34 • Новости дня
    Галибаф заявил о невозможности вернуть Ормузский пролив к довоенному статусу

    Al Jazeera: Тегеран передал Вашингтону семь условий для завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу, а дальнейший ход мирных переговоров зависит от ответа США на семь условий Тегерана.

    Спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив больше не будет функционировать по правилам, действовавшим до начала вооруженного конфликта с США и Израилем. По его словам, Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по контролю над этим стратегическим маршрутом, пишет Al Jazeera.

    «Там нет международных свободных вод, и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не применяется к проливу. Правила в Ормузском проливе регулируются законами двух омывающих его прибрежных государств», – заявил Галибаф.

    Он отметил, что Тегеран через катарского посредника передал Вашингтону семь условий для начала мирных переговоров. В их числе снятие морской блокады и санкций, разморозка иранских активов, прекращение боевых действий на всех фронтах и официальное объявление об окончании войны. Галибаф добавил, что теперь мяч находится на стороне США.

    Кроме того, спикер парламента рассказал об обращениях американских официальных лиц к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить посредником в прямых переговорах с Тегераном во время визита в Москву. Галибаф также предостерег избранного президента США Дональда Трампа от новых атак на исламскую республику, предупредив об угрозе очередного поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о достижении взаимопонимания между Тегераном и Маскатом по вопросам судоходного коридора в Ормузском проливе.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива из-за агрессии против Ирана серьезным дестабилизирующим фактором для мирового энергосектора.

    В понедельник инфраструктура иранского острова Кешм избежала повреждений при ударах США.

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