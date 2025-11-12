Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
В Испании задержали поставлявших гашиш дронами из Марокко наркоторговцев
В Испании задержали преступную группировку, которая занималась контрабандой гашиша из Марокко, используя самодельные беспилотники, способные перевозить до 200 кг наркотиков за ночь, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.
Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой гашиша из Марокко с помощью самодельных беспилотников, передает ТАСС.
Операция была проведена совместно с марокканскими властями после обнаружения нескольких неопознанных перелетов между двумя странами.
Стражи порядка изъяли восемь готовых к использованию дронов и еще десять, находившихся в процессе подготовки. Предполагается, что беспилотники могли летать на расстояние более 200 км.
Благодаря БПЛА группировка могла перевезти около 200 кг гашиша за ночь. Всего в рамках операции были задержаны девять человек. Стражи порядка также изъяли 210 кг наркотиков и 320 тыс. евро наличными.
