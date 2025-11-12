В Испании задержали поставлявших гашиш дронами из Марокко наркоторговцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой гашиша из Марокко с помощью самодельных беспилотников, передает ТАСС.

Операция была проведена совместно с марокканскими властями после обнаружения нескольких неопознанных перелетов между двумя странами.

Стражи порядка изъяли восемь готовых к использованию дронов и еще десять, находившихся в процессе подготовки. Предполагается, что беспилотники могли летать на расстояние более 200 км.

Благодаря БПЛА группировка могла перевезти около 200 кг гашиша за ночь. Всего в рамках операции были задержаны девять человек. Стражи порядка также изъяли 210 кг наркотиков и 320 тыс. евро наличными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции и Европол задержали 234 главаря наркогруппировок в пяти европейских странах.

Ранее национальная полиция Испании в Мадриде задержала одного из наиболее разыскиваемых преступников Европы по обвинению в торговле наркотиками.